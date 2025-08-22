【新製品】卓上ペレタイザー「CONERI CN-3035A」を発売

株式会社オリジナルマインド

「CONERI（コネリ）」は、プラスチック製品の原料となる樹脂ペレットを、机の上で手軽につくれる機械（ペレタイザー）です。本来は別々の大型装置で行う「混練・押出・造粒」の工程を、コンパクトサイズの1台に集約しました。ペレットの調色やこれまでにない材料の配合などをその場で試しながら、スピーディに新しい“素材”を生み出すことができます。

株式会社オリジナルマインドはこれまで、卓上射出成形機「INARI」シリーズで、卓上で気軽にアイデアをカタチへと変えられる環境を届けてきました。そして今回、「CONERI」によってカタチを紡ぐ“素材”を自らの手でつくりだす自由へと領域を広げます。「CONERI」で素材をつくり、「INARI」でカタチをつくる。 卓上に揃うこの両輪が、誰も追いつけないスピードで無数のアイデアを実現し、ものづくりの可能性を大きく広げていきます。

開発の背景

従来の大型なペレタイザーは大量生産が目的のため、試作・研究開発に不向き。

これまで、プラスチック製品の原料となる小さな粒（樹脂ペレット）をつくるには、混練からペレット化まで複数の工程を、直線上に並べた別々の機械で行うのが一般的でした。そのため製造設備はどうしても大型化し、さらにそれらは大量生産を前提とした機械であることから、最低でも数十キログラム単位での製造となってしまうのが当たり前でした。そのため、少量で十分な研究開発や試作の現場にとっては、コストや時間の面で過剰な負担がかかってしまっていました。

一般的なペレタイザーによる樹脂ペレットの製造工程

樹脂ペレットの製造に必要とされる一般的な機械のサイズのイメージ（ChatGPTによる生成）

また近年は環境問題への関心の高まりを背景に、プラスチック削減を目的とした新素材の研究が活発化しています。新素材が実用化されるまでには、多くの試作と検証が欠かせません。そのため、必要な分だけすぐにつくれる試作環境の重要性は、これまで以上に高まっていました。

こうした課題に応えるべく誕生したのが、卓上サイズで手軽に少量からペレットを製造できるペレタイザー「CONERI」です。

「CONERI」では、右図のようにペレットの製造に必要な各機構を反転L字型に並べることで、卓上サイズのボディに混練から造粒までの全機構を集約。コンパクトなボディが生み出すその手軽さによって、プラスチック材料の試作や研究開発のスピードと自由度を高め、ものづくりの可能性を広げていきます。

「CONERI」による樹脂ペレットの製造工程

製品特徴の紹介

反転L字型構造でコンパクトサイズを実現

「CONERI」では、樹脂を水平方向に混練したあと、真下に押し出してカットする「反転L字型」の独自構造を採用（特許出願済）。これまでの発想にとらわれない大胆なデザインによって、卓上で完結するコンパクトサイズを実現しました。自分の手元ですぐに樹脂ペレットがつくれる手軽さが、材料開発のスピードを加速させます。

多種多様なペレットを少量から

コンパクトサイズの「CONERI」なら一度の製造に必要となる材料もわずかで、ごく少量から必要な分だけペレットを製造可能。コストに縛られることなく、次々に材料や配合を変えながら多種多様なペレットをつくれるため、自由な試作に取り組めます。

メンテナンス性に優れるスクリューを採用

射出成形機でも広く採用されている、シンプルな構造で清掃のしやすい一軸式のフルフライト型スクリューを搭載。さらに、設計上の工夫によりスクリューの取り外しも簡単です。

これにより、従来の大型な機械ではスクリューを分解して清掃や材料の切り替えを行うのに半日以上もの時間がかかってしまうところを、「CONERI」は短時間で完了できる高いメンテナンス性を実現しました。

ツマミ操作の直感的なインターフェース

「CONERI」のインターフェースには、各機能を直感的に操作できるアナログツマミを採用。各機構の動作をツマミによって細かく調整することで、ペレットの太さや長さを自在にコントロールできます。ペレットの仕上がりを目視で確認しながら、その場で最適な条件を追い込んでいくことができます。

用途事例

ペレットの調色

色付きのペレットは一般的に、顔料とペレットを大型の混練機で混ぜることでつくられていますが、この方法では色合いの調整のたびに大量のペレットが生産されてしまい、少量の材料で十分な試作シーンでは不向きです。

「CONERI」なら、卓上でわずか 100g からペレットの調色が可能です。少量かつ短時間で柔軟な調色ができるため、こだわりの色を引き出すことができます。

白と赤の顔料の比率を少しずつ変え、ペレットの調色を行いました。

配合材の混合

近年、廃プラスチックが環境に及ぼす悪影響の認知が高まるにつれ、より環境に優しいバイオプラスチックの利用が広がっています。こうした新素材の開発現場では、前例のない材料をプラスチックに混ぜる必要がありますが、設備の故障リスクを伴うため大型の機械では気軽に試作できません。

「CONERI」は、簡単にメンテナンスできる構造や、材料の詰まりを防ぐホッパーの回転機構により、配合材を加えたペレットも気軽に試作できます。

ポリエチレン（PE）に木粉を 15% 配合したペレットをつくりました。

プラスチック製品のリサイクル

細かく砕いたプラスチック製品を「CONERI」に投入すれば、新たなペレットとして再生することができます。さらに、射出成形機「INARI」(https://www.originalmind.co.jp/products/inari-p35)を使えば、再生したペレットを用いた成形まで可能です。「CONERI」は、廃プラスチックのリサイクルはもちろん、貴重な材料の再利用や、3Dプリンターから発生するサポート材の再利用などにもお使いいただけます。

使い捨てのプラスチックフォークを破砕し、バージン材と混ぜ合わせてペレット化しました。

射出成形機「INARI」シリーズ

空圧式射出成形機 INARI P35手動射出成形機 INARI M06/M12

知的財産の保護に関する取り組み

「CONERI」の技術的独自性と社会的価値を守るため、株式会社オリジナルマインドは国内外での知的財産権確保を進めています。以下は出願状況です。

特許 ：国内にて出願済。国外でも順次出願を予定しています。

実用新案：国内にて登録済（登録番号 第3251709号）。国外でも順次出願を予定しています。

商標 ：国内にて出願済。

今後出展予定の展示会のご案内

株式会社オリジナルマインドは、本年度以下の展示会に出展します。展示会では「CONERI」の実演展示を行う予定です。実際にペレットを加工するようすや、「CONERI」で製作したペレットのサンプルをご確認いただけますので、お近くの方はぜひお越しください。

高機能素材week 東京展［サステナブルマテリアル展］

展示会概要

本展は、最先端の素材技術が一堂に出展する世界最大規模の展示会です。また、材料だけではなく、材料の製造加工機械、検査測定分析機器など素材産業に関わるあらゆる技術が出展されます。

ものづくりワールド福岡［機械要素技術展］

展示会概要

本展は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品など全9つの専門技術展で構成され、製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。

見学予約を承っております

当社製品のご購入を検討されているお客様に向けて、製品の見学予約を受け付けております。平日13:30～15:00 の1時間半を1枠として、毎週3枠を目安に予約を承っております。

当日の流れ

1. 製品説明

ご希望の製品をご覧いただきながら、使い方や機能についてご説明いたします。

2. 加工実演

「CONERI」の実演をご希望の場合

当社でご用意した素材を使用して加工実演をします。



また、お客様がお持ちの素材を使用してのテストペレタイズをご希望の場合には、事前に素材を当社へお送りいただければ、あらかじめ当社スタッフが条件出しを行ったうえで、見学時に立ち合いでのテストをご覧いただけます。



こちらをご希望の場合は、以下のテストペレタイズにあたってのご案内をご確認いただき、予約フォームに素材名と特性をご記入のうえお申し込みください。なお、素材によってはペレタイズ不可能な場合がございます。その場合はこちらからご連絡いたします。

テストペレタイズにあたってのお願い

- お試しいただける素材は 1種類までとさせていただきます。- 条件出しや装置調整の都合上、郵送いただく素材は最少で 200g ご用意ください。- 詰まりを防止するため、原則として粉体のコンパウンドはベース樹脂に対して 10wt% 以下とさせていただいております。

なお、事前にご郵送いただいた素材以外を見学当日にお持ち込みいただいた場合のテストペレタイズにつきましては、条件出しに時間を要するため、お受けすることができません。たいへん申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

3. 質疑応答

製品説明や加工実演を通しての質疑応答を行います。ご質問は、随時していただいて構いません。

開催場所

オリジナルマインド本社で開催します。住所は長野県岡谷市山下町1-1-9で、JR岡谷駅から徒歩15分です。車でご来社の方は会社前の駐車場をご利用ください。

素材を郵送いただいてのテストペレタイズも承っております

「CONERI CN-3035A」の購入をご検討中のお客様に向けて、当社ではテスト用素材をご郵送いただくことで、テストペレタイズの実施を承っております。お客様がお持ちの素材が「CONERI」で対応可能か、判断する素材としてご活用ください。詳細は以下をご覧ください。

参考情報

卓上ペレタイザー「CONERI CN-3035A」の仕様が掲載された PDF をダウンロードいただけます。

わたしたちについて

人はなぜ、ものをつくるのか。

「つくりたい」という欲求はどこからくるのか。

技術者にとって、つくることは生きることだ。

オリジナルマインドは、「つくりたい」をつくる会社です。

会社名：株式会社オリジナルマインド

所在地：〒394-0005 長野県岡谷市山下町1-1-9

事業内容：小型工作ツールの開発と販売 ／ FA部品のリユース品の動作確認と販売

代表者名：代表取締役社長 秋津 浩紀

