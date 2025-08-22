神戸ポートタワーが描かれたBE@RBRICKが登場！　特別デザインを使用した展望フロアへの入場チケットとのセット販売も

株式会社フェリシモ

フェリシモが屋上デッキや展望フロア、低層1階のエントランスやチケット売り場を運営する「神戸ポートタワー」は、リニューアルオープン1周年を記念してBE@RBRICKとコラボレーションし、ボディに神戸ポートタワーが描かれたBE@RBRICKを販売します。8月20日（水）よりフェリシモwebサイトにて予約受付中です。9月23日（火・祝）からは神戸ポートタワーでもお買い求めいただけます。店頭では本体に加え、特別デザインの神戸ポートタワーの入場チケットとセットでの販売も予定しています。

BE@RBRICKは2001年に生まれたクマ型のブロックタイプフィギュアで、これまでに映画やアニメ、アーティスト、ブランド、企業と多彩なコラボレーションを展開してきました。神戸ポートタワーとは今回が初のコラボとなります。

◆BE@RBRICK 神戸ポートタワー（ブリリアンス）

ポートタワーをイメージした赤色に、ラメが輝くブリリアンスなボディの上半身には、ライトアップされたポートタワーがプリントされています。

背中にはポートタワーのロゴがあしらわれていて、どこから見ても可愛らしく、スタイリッシュなデザインです。

BE@RBRICKは8月20日（水）よりフェリシモwebサイトで予約受付中です。9月23日（火・祝）より、神戸ポートタワーでも販売いたします。

また、神戸ポートタワー限定で、BE@RBRICK本体に加え、展望エリア＋屋上デッキへの特別デザイン版入場チケットとのセット販売します。このほか、アクリルスタンドとのセットも登場予定で、詳細は順次神戸ポートタワー公式サイトおよびSNSで公開されます。

【NEW】BE@RBRICK 神戸ポートタワー（ブリリアンスタワー） 100％

1個 \2,750（税込み）

販売場所：フェリシモwebサイト（8月20日より予約受付中）、神戸ポートタワー（9月23日（火・祝）9：00から）

【NEW】神戸ポートタワー展望フロア＋屋上デッキ入場券（特別デザイン）付き BE@RBRICK 神戸ポートタワー（ブリリアンス） 100％

\3,950（税込み）

販売場所；神戸ポートタワー 1階インフォメーション窓口

販売開始日時：9月23日（火・祝）9：00から

BE@RBRICK本体と神戸ポートタワーの展望フロア＋屋上デッキへの入場券（特別デザイン）のセットです。

※数に限りがあります。限定の枚数に達し次第、販売終了します。

◆神戸ポートタワー

フェリシモは2024年4月26日にリニューアルオープンした神戸ポートタワー全体に関わるコンセプトワークやディレクション、ウェブサイト運営するプロデュース事業者として、５つの展望フロアおよび、初めて入場が可能となった屋上デッキ、低層１階エントランスエリアと低層2～3階の共有フロアの運営を行っています。リニューアル1周年（2025年4月25日までの集計）の総入場者数は計648,667人に到達しました。年間60万人の大台到達は1993年度（平成5）の685,751人以来31年ぶりのことで、コロナ禍以前2019年度（平成31）の302,731人（※2020年3月3日から31日は臨時休業）と比較して210％の伸びとなりました。これからさらに神戸の街を盛り上げるべくさまざまなイベントやグッズ、サービスを展開していきます。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年５月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

