ÆÁÅç¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÎ·Ã¤È¹ÔÆ°¤Î30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¡18¡§00～20¡§30¡Ê³«¾ì17¡§30¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û
¥¶¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ïー¥Ðー¡ÊÆÁÅç»ÔÃæ½§Ä®3-5-1¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äµ¯¶È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦µ¯¶È½é´ü¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Îµ¯¶È²È
¡¦¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
¡¦½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¤Ê¤É
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡Ê50²»½ç¡Ë
ÀÄ¹¾¡¡Ê¸¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥¢¥ó¡¦¥â¥Ç¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¿¢ÅÄ¡¡µ®À¤»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥·ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
±ÝËÜ¡¡Êö»Ò¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ¹¤ÎÛÙ¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
Âç´ä¡¡ÌÀÂå¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¡¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ë
ÂÀÅÄ¡¡·ÃÍý»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Àîî´¡¡¾Ð¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤Î¤³¤Æ¤é¤¹¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
ËÌÌî¡¡Â¿ÄÅ»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒËÌÌî¾¦»ö¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
ºäÅÄ¡¡ÀéÂå»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ï¤ï¡¡²ñÄ¹¡Ë
¹â²¬¡¡·Ä»Ò¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥±¥¤¡¦¥È¥Ã¥×¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¹âÌÚ¡¡ÇîÂå¡Ê¥â¥ó¥É¥¸¥ã¥³¥âÍ¸Â²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¹âÈª¡¡ÉÙ»Î»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤¤ï¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
Î©Àî¡¡¿¿µ¨¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥¢Æ²¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Î©ÌÚ¡¡¤µ¤È¤ß¡ÊÎ©ÌÚ¼Ì¿¿´Û1883¡¡ÂåÉ½¡Ë
ÈÄÅì¡¡ÈþÀéÂå¡Ê¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ëÈÄÅì¡¡ÂåÉ½¡Ë
¸µÌÚ¡¡Èþºé¡Ê³ô¼°²ñ¼Òcotocoto¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
Âè1Éô¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê60Ê¬¡Ë¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¥Á¥ãー¥¿ー¥á¥ó¥Ðー¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÆÁÅç»Ô¤È¸ì¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î°¤ÇÈ½÷¤¢¤¤ó¤É½Î¡×
Âè2Éô¡¡¸òÎ®²ñ¡Ê90Ê¬¡Ë¡¡»²²ÃÈñ¡§8,000±ß¡Ê¿©»ö¡¦¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡ÖËÜ²»¤Çtalk¡ª¤È¤¯¤·¤Þ¤ÎÌ¤Íè¡×
»²²ÃÈñ¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç½¸¶â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¿½¹þÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://logoform.jp/form/fZa2/1073402¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¡Ë(https://logoform.jp/form/fZa2/1073402)
¿½¹þ´ü¸Â¡§9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
Âè1Éô¤â¤·¤¯¤ÏÂè2Éô¤Î¤ß¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÁÅç»ÔHP¡Û
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/sonota/awaonna_akindo/akinndo30syunenkinen.html
[Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
ÆÁÅç»Ô·ÐºÑÉô¡¡·ÐºÑÀ¯ºö²Ý¡¡
¢©770-8571¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¹¬Ä®2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ¡ÊËÜ´Û3³¬¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-621-5225
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-621-5196