¶å½£½é¤ÎÌ±´Ö»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ÖPrologue¡×¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öblossom39¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³«»Ï
2025Ç¯9·î1Æü¤ËÀ¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ÂîÆó¡Ë¤¬¼Â¾Ú¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¶å½£½é¤ÎÌ±´Ö»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ÖPrologue¡Ê¥×¥í¥íー¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öblossom39¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥µー¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000124658.html)
¡Öblossom39¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¡È¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥ºÍÑÉÊ¤ò¸·Áª¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ÖPrologue¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤ª»î¤·ÂÎ¸³¡×¤È¡Ö´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÆâÍÆ
£±.¡§¥Ù¥Óー¥°¥Ã¥º¤ª»î¤·¥µー¥Ó¥¹
¤´ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢¡Öblossom39¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿¿Íµ¤¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Êú¤Ã¤³É³¤ä¥Ð¥¦¥ó¥µー¡¢Î¥Æý¿©¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤ä¸ý¥³¥ß¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡Ë
£².¡§Ï¢ÇñÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2Çñ°Ê¾å¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Öblossom39¡×¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ò¤ª£±¤Ä¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¢¨¤¹¤Ç¤ËÏ¢Çñ¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÇØ·Ê
»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°é»ùÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ÏÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë¶É»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖPrologue¡×¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¥¤¥ó¥Ýー¥È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öblossom39¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡È¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¡É¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎËèÆü¤ò¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤――¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È»Ò°é¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¡É
¡ÖPrologue¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤È¤´²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Àè¡§blossom39¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2008Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¥¤¥ó¥Ýー¥È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£Åö½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î°é»ù¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯³Ú¤Ë¡×¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¤â¥¥é¥ê¤È¸÷¤ëÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ù¥Óー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î°é»ù¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ»î¤·¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¡×¥Ù¥Óー¥«ー¤ä¥Ù¥Óー¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÊú¤Ã¤³É³¡Ë¤òÇã¤¨¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÂå´±»³Å¹¤ò³«Å¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâ¼çÍ×É´²ßÅ¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»¥ËÚ¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ïmacaron baby¤Ê¤É²Ä°¦¤¤»¨²ßÎà¤ò¼«¼Ò¤Ç´ë²èÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.blossom39.com/
»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ÖPrologue¡Ê¥×¥í¥íー¥°¡Ë¡×³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾¾Î¡§»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ÖPrologue¡Ê¥×¥í¥íー¥°¡Ë¡×
¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥ë¥¤¥¬¥ó¥º¡¥ ¥¹¥Ñ & ¥ê¥¾ー¥È¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡ËÆâ
½ÉÇñ²ÄÇ½´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´½ÉÇñÊ¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ´ü´ÖÃæ¡¢°ìÉôµÙ´ÛÆüÅù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§À¸¸å6¥ö·îÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²
¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¢¨1Çñ¤«¤é¤´´õË¾¤ÎÆü¿ô¤ÇÏ¢Çñ²ÄÇ½
ÎÁ¶â¡§
¡¡¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¤¬Á´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö·¿¤Î1¥×¥é¥ó
¡¡´ðËÜÎÁ¶â¡§88,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Çñ
´ðËÜÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§
¡¡¡¦½ÉÇñ
¡¡¡¦1Çñ5¿©¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý
¡¡¡¦ÉÕÅº¿Í¤Î½ÉÇñ
¡¡¡¦½õ»º»Õ¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¡¢°é»ùÁêÃÌ
¡¡¡¦24»þ´Ö¤ÎÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦½õ»º»Õ¤Ø¤ÎLINEÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦¥Ù¥Óー¥°¥Ã¥º¤Î¤ª»î¤·
¡¡ ¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡ https://prologue-care.com/
¡¡¢¨°û¤ßÊª¡¢Æ±È¼¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ª¿©»ö¡¢¥¹¥ÑÅù¤ÏÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÊýË¡¡§
¡¡LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¡¡¤³¤Á¤é¤«¤é¢Í https://page.line.me/751vhhen
¡¡¢¨½ÉÇñÁ°µÚ¤ÓÅöÆü¤ÎÏ¢Íí»ö¹àÅù¤äÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÏLINE¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://www.instagram.com/prologue_care/