大丸東京店の複合型体験ストア「明日見世」に“どこまでも美しい”「MAF WOOL DENIM」が初出品！

ニッケグループの株式会社ニッケテキスタイル（愛知県一宮市、以下当社）は、“どこまでも美しい”「MAF WOOL DENIM」を大丸東京店9階の複合型体験ストア「明日見世」に、2025年8月20日(水) ～2025年11月11日（火）の期間限定で初出品いたします。

“どこまでも美しい”「MAF WOOL DENIM」

「MAF WOOL DENIM」は、ウールならではの“どこまでも美しい”というコンセプトを具現化した商品です。通常デニムは綿素材が主流ですが、ウール100%素材を用いることで柔らかさ、光沢感、ドレープ性が顕著になり、上品さが際立ちます。また、ウールのプロが厳選した希少性の高いスーパー140sという極細原毛を使用することで、より肌触りが良く、快適な履き心地を実現しています。織りはウール産地の尾州地区で丁寧に織り上げています。

そして、この素材により光沢感とドレープ性を高めた「見た目の美しさ」と、柔らかな風合いによる「触感の上質さ」を実感していただけることが最大のこだわりポイントです。縫製もデニム産地である児島地区で丁寧に作っていて、素材と縫製の産地コラボによるJAPAN企画が実現しました。

ウールの特性として吸放湿性が高く、夏でもベタつかず快適に着用することができます。さらに色落ちしにくく、その美しさは長期間維持されます。

まもなく、創業130年を迎えるニッケは、これまでユニフォームやスーツの分野に強みを持っていましたが、「ウールのカジュアル化」というミッションのもと、より多くの人々へウールの素晴らしさを広める為、新たな市場への進出に取り組んでいきます。

デニムはカジュアルシーンに限られがちですが、「MAF WOOL DENIM」は美しさを追求することで、さまざまなシーンでのファッションとして楽しんでいただけます。その上品な見た目から、ビジネスシーンでも着用可能です。また、リラックスできる履き心地は、アウトドア・インドアを問わず、身体だけでなくマインドまでも快適で上質なライフスタイルを約束します。

このたび、「MAF WOOL DENIM」を大丸東京店9階の複合型体験ストア「明日見世」にて、期間限定で展示・販売いたします。

ぜひ、この機会に店頭で「MAF WOOL DENIM」の魅力をご体感ください。

■明日見世（あすみせ）について

「買う」から「出会う」へ

大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』

未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。

期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。

【日程】 2025年8月20日(水) ～ 2025年11月11日（火）

【場所】 大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】

東京都千代田区丸の内 1-9-1

【URL】 https://dmdepart.jp/asumise/

■出品商品情報

【商品名】MAF WOOL DENIM

【素材】ウール 100%

【サイズ展開】メンズ：31~37インチ レディース：25~31インチ

【型】メンズ：ストーレート レディース：ストレート/ワイド

【価格】41,800円（税込）

【原産国】日本製

WEBサイト：https://nikke-textile.jp/apparel/

ECサイト（Makuake STORE）：https://store.makuake.com/collections/maf_wool_denim

■会社概要

株式会社ニッケテキスタイル

株式会社ニッケテキスタイルは、日本毛織株式会社の子会社として、2014年にファッション用テキスタイルの企画・製造・販売会社として設立されました。サスティナブルな世界を実現する為、ウールに関する商品の企画販売を行っており、原料からの差別化として「ZQシリーズ」などのラインアップや、スポーツインナーに向けた高性能な「AXIO PROシリーズ」など、常に新しい毛織物の世界を夢見た発信を続けています。

住所：愛知県一宮市今伊勢町本神戸字河原2

HP：https://nikke-textile.jp/