最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』ゲーム内容を紹介する新トレーラーを公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、本作の魅力が詰まった新しいトレーラーを公開いたしました。

本作では、50年にわたるモータースポーツの歴史を凝縮した70台以上のマシンを収録し、10種類を超えるレースクラスに対応しています。実在する18コースを忠実に再現するとともに、天候や温度の環境変化や、それらが影響した路面状況の高度なシミュレーションを実現する「True2Track」により、さらなる白熱のレース体験を提供します。

また、本格的なモータースポーツキャリアを体験できる「シングルプレイヤーキャリアモード」や、世界中のライバルとレースが可能な「オンラインレースモード」でプレイできるほか、PCをはじめとする各種プラットフォームではMODにも対応しており、プレイヤー自身の手で体験を拡張することもできます。

『Project Motor Racing』Gamescom Trailer：https://youtu.be/OAUnGbj6iz4(https://youtu.be/OAUnGbj6iz4)

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

■参考：Straight4 Studiosとは

Straight4 Studiosは、20年以上にわたりシムレーシングの進化を支えてきたキーパーソンたちが結集した、実力派の開発スタジオです。ヨーロッパ、北米、アジアの3大陸にまたがる多様な文化・タイムゾーンを背景に、リモート体制での柔軟な開発スタイルを確立。各地の開発者がプロジェクト単位で連携する国際的なチーム構成が特徴です。数々の業界アワードを受賞してきた同スタジオは、モータースポーツへの深い情熱とともに、最先端のグラフィックス技術とAI駆動の物理エンジンを融合させ、次世代のAAAレーシングシミュレーションの創出を目指しています。

【製品概要】

商品名：Project Motor Racing

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)

発売日：2025年11月25日（火）発売予定

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 6,990円（税込7,590円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：レースシミュレーション

プレイ人数：1人

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. Project Motor Racing, GIANTS Software and their logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software GmbH and/or Straight4 Studios. All manufacturers, names, brands and associated imagery are trademarks and logos and property of their respective owners. All rights reserved.

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。