『RPG MAKER UNITE』ゲームジャム受賞作品発表！　Mac版配信開始・75%OFFセール実施

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）は、ゲーム制作ソフト『RPG MAKER UNITE』に関する最新情報として、ゲームジャム受賞作品の発表、Mac版の配信開始、75%OFFセールの実施をお知らせいたします。

1. ゲームジャム関連情報

■ 受賞作品が決定

2025年3月上旬より開催された『RPG MAKER UNITE』公式ゲームジャムにおいて、厳正な審査のもと、受賞作品が決定いたしました！

「最優秀賞」は、『30分RPG 逆襲の無限勇者』（作者：祐介さん）に決定！ 「最多いいね！賞」と合わせて、ダブル受賞となりました。

その他の詳細は、下記のゲームジャム公式ホームページをご覧ください。

RPG Maker Game Jam 2025：https://rpgmakerofficial.com/gamejam2025/jp/

■ 受賞者インタビュー公開

受賞作品にまつわるインタビュー記事を公開しました！

作品に込めた想いをぜひご覧ください。

祐介さんインタビュー

「最優秀賞」と「最多いいね！賞」をダブル受賞したのが、祐介さんの『30分RPG 逆襲の無限勇者』。30分で濃密に遊べる“短編RPG”設計と、負けるほど強くなる逆転の成長ループ、そしてUNITE×Unityの自由度を活かしたUI演出が高く評価されました。

本作品は配信サイト「ふりーむ！」様から無料でダウンロードしてプレイいただけます。

https://www.freem.ne.jp/win/game/33764

なお、同コンセプトの前作『30分RPG 無限勇者VSいきなり魔王』(iOS)は、RPG無料ランキング一時61位、累計ダウンロード約1.3万回（取材時点・作者提供）の実績があります。

インタビューの全記事はこちらになります。

https://note.com/tkool_dev/n/n0b6a08ddcbe8?sub_rt=share_pb

猫熊メイ子さんインタビュー

「フューチャー賞」を受賞したのは、手描き素材で紡ぐ中国風の異世界転生ファンタジー『桃花幻想記～はじまりの章～』（作者：猫熊メイ子さん）。独自の世界観とタイトル画面を含むオリジナルイラストの完成度が審査員の満場一致で高く評価されました。猫熊さんは「イラストレーターこそUNITEを使うべき」と語り、その理由として「高解像度画像がそのまま美しく出せる」「手描きマップでオリジナリティを出しやすい」の２点を挙げています。

本作品も「ふりーむ！」様から無料でダウンロードしてプレイいただけます。

https://www.freem.ne.jp/win/game/33768

インタビューの全記事はこちらになります。

https://note.com/tkool_dev/n/nfdd0c5dd3b04?sub_rt=share_pb

■ ひろはすさんのゲームジャム動画公開

ゲームジャム特別審査員を努めた ひろはすさんのゲームジャム解説動画を公開しました！

今回のテーマ「奇想天外」にふさわしいユーモアあふれるゲーム作品をピックアップし、UNITEの魅力が丸ごと分かる1本です。ぜひご覧ください！

https://www.youtube.com/watch?v=sLkjZ-4CfQs

ひろはすさん プロフィール

小学生からゲーム開発を始め、ゲーム会社に10年間デザイナーとして勤務した後独立し個人開発者として活動。独立から５年後に自作ゲームの売上のみで年商1億達成。

2020年からはゲーム開発系YouTuberとしても活動し、現在チャンネル登録者数は8万人。

公式サイト：https://hirohasu.com

■ みなみ よつばさんの実況プレイ動画

ゲストストリーマーのみなみ よつばさんが、ゲームジャム受賞作品を実況プレイしてくださいました！ アーカイブはこちら。

1日目：https://www.youtube.com/watch?v=Bnx8ITvDuVs

2日目：https://www.youtube.com/watch?v=DWdBjvyI9BU

みなみ よつばさんプロフィール

RPG Makerを使ったゲーム制作の解説やプレイ動画、さまざまな制作ツールの紹介動画を公開中です。面白いゲームの魅力を広めたり、RPG Makerで制作するゲームの楽しみ方をお伝えできれば嬉しく思います。

自己紹介ページ：https://lit.link/minamiyotuba

2. Mac版の配信開始（Epic Games Store）

これまでMac対応版はUnity Asset Storeでの提供に限られておりましたが、このたび新たにEpic Games Store（EGS）でもMac版の販売が開始されました！ これにより、より多くのMacユーザーの皆さまにも『RPG MAKER UNITE』をお楽しみいただけます。

EGS版は、Unity HubおよびUnity Editor（2021.3.16f1以上）を利用する環境を前提としており、初めての方でもセットアップガイドに沿って簡単に導入できます。

機能はAsset Store版と同一で、EGS版専用のランチャーからもスムーズに起動できます。

詳しい導入手順や環境設定については、以下の公式サポートページをご参照ください。

【Epic Store版 導入フロー・アップデート手順（macOS）】

https://support.rpgmakerunite.com/hc/ja/articles/48450614390681

【Epic Games Store - RPG MAKER UNITE（Mac対応）】

https://store.epicgames.com/p/rpgunite-819421

3. セール情報

■ 期間限定 75%OFFセール開催！

通常価格 \10,300 の『RPG MAKER UNITE』が、75%OFFの特別価格 \2,575 にて購入いただけます！ ぜひこの機会にご検討ください。

- セール期間：2025年8月22日（金）～2025年8月29日（金）- 対象ストア（順次更新）- - 公式ストア- - - https://store.rpgmakerofficial.com/ja/products/rpg-maker-unite- - Epic Games Store- - - https://store.epicgames.com/p/rpgunite-819421- - DLsite- - - https://www.dlsite.com/home/work/=/product_id/RJ01202248.html- - Humble Store ※SUMMER SALE期間：8月14日（木）～9月4日（木）- - - https://www.humblebundle.com/store/rpg-maker-unite- - Amazon.co.jp ※価格は他ストアと異なる場合があります- - - https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQZPR2NS

※各ストアによりセールの開始日・終了日が異なる場合があります。詳細は各ストアのページをご確認ください。

※公式ストアでは、10%OFFクーポンコードも配布中です！

■ 製品情報

- タイトル：RPG MAKER UNITE- プラットフォーム：Windows / Mac- 発売：Gotcha Gotcha Games- ジャンル：ゲーム制作ソフト- 製品ページ：https://rpgmakerunite.com/

■ 公式SNS・情報配信チャネル

- 公式X（日本語）： https://twitter.com/RPGMakerUniteJP- 公式X（英語）： https://twitter.com/RPGMakerUnite- ツクール開発部（X）： https://twitter.com/tkool_dev- 公式Discord（未参加の方はこちらから参加）：https://discord.gg/8TZDDgPked- 公式Discord（参加済みの方はこちら）：https://discord.com/channels/869489028003692604/943317683481505882- 公式YouTube：https://www.youtube.com/@GotchaGotchaGames

■ 『RPG MAKER UNITE』について

『RPG MAKER UNITE』は、これまでの「ツクール」シリーズと同様、コードレスでゲーム制作が可能！プログラミングが分からないという方も簡単にゲームクリエイターに！

また、Unityのモバイルアプリへのネイティブ出力対応により、『RPG MAKER UNITE』で制作されたゲームは、より手軽に多くのプレイヤーに楽しんでもらえることが可能となりました。

「ゲーム開発へのハードルを下げることにより、より多くの方々にゲーム開発者になる夢を実現する手助けをしたい」という想いを形にしたのが『RPG MAKER UNITE』です。

■ システム要件

Windows

［最低］

- OS：Windows(R) 10 (64bit)- CPU：Intel Core i5-8400相当以上- メモリ：8GB RAM- グラフィック：オンボード対応- ストレージ：10GB 以上- 解像度：1920x1080 以上

［推奨］

- OS：Windows(R) 10 (64bit)- CPU：Intel Core i7-11700K相当以上- メモリ：16GB RAM- グラフィック：GeForce GTX 1060相当以上- ストレージ：10GB 以上（SSD推奨）- 解像度：1920x1080 以上

macOS

［最低］

- OS：Mac OS 10.13 以上- CPU：Intel Core i5 8400 相当以上- メモリ：8GB RAM- グラフィック：Metal VRAM 2 GB 以上- ストレージ：10GB 以上- 解像度：1920x1080 以上

［推奨］

- OS：Mac OS 10.13 以上- CPU：Intel Core i7 11700K 相当以上- メモリ：16GB RAM- グラフィック：Metal VRAM 2 GB 以上- ストレージ：10GB 以上（SSD推奨）- 解像度：1920x1080 以上