freeeデータ化サービス、AI-OCRとAIエージェントを活用した「AIデータ化β」を今秋までに提供開始　追加料金不要で最短3分での納品が可能に

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 会計・税理士事務所向けの記帳代行支援サービス「freeeデータ化サービス」において、新機能「AIデータ化β」を今秋までに提供開始します- 人手による作業のために納品まで1営業日程度を要していたことが、AI-OCRとAIエージェントを活用することで追加料金不要で最短3分での納品が可能です

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する会計・税理士事務所向けの記帳代行支援サービス「freeeデータ化サービス」において、AI-OCRとAIエージェントを活用した新機能「AIデータ化β」を今秋までに提供開始することをお知らせします。

■AI-OCRとAIエージェントを活用することで追加料金不要で最短3分での納品が可能に

freeeがこれまで提供していた会計・税理士事務所向けの記帳代行支援サービス「freeeデータ化サービス」は、領収書・通帳・クレジットカード明細・現金出納帳など紙の証憑を、freee会計以外の会計ソフトの形式で仕訳データとして納品するサービスです。主に記帳業務を効率化するもので、専用画面で簡単にデータ化を依頼することができ、インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。

現在の「freeeデータ化サービス」では、複数のオペレーターが目視で入力をし、内容に誤りがないかを確認したうえで納品しているため、高精度なデータ化を実現する一方で、人手による作業のため納品までに1営業日程度を要していました。

今回提供を開始する「AIデータ化β」は、AI-OCRの活用とAIエージェントが複数チェックをすることにより、最短3分から30分での納品が可能です。また、「freeeデータ化サービス」を利用いただいている方は追加料金不要でご利用いただけます。

今秋までに提供する「AIデータ化β」は、まず通帳のデータ化に対応予定です。今後は領収書などさまざまな種類の証憑にも対応していく予定です。

AIデータ化β URL： https://adv.freee.co.jp/service/receipt-data-entry#aidata

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。