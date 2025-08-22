【サービスリリースキャンペーン】爆速でAIバナー代行サービス、限定50社にバナー1枚無料作成

株式会社CoCreate AI

AI技術が日進月歩で進化する中、株式会社CoCreate AI（コクリエイトエイアイ／代表取締役: 木村隆文）は、サービスリリースを記念して新たな潮流を形づくる「爆速AIバナー代行『CREAID（クリエイド）』」の提供を開始します。 今回は先着50社限定、「1枚無料」で高品質なバナーのクリエイティブを体験できるキャンペーンをおこないます。 バナー作成の期間やコストを大幅に削減しつつ、広告効果の高いバナーを爆速で作成・付与します。

■背景

2025年、AIによる自動デザイン生成は、広告マーケットを大きく変革するでしょう。AI搭載バナー生成ツールは、プロンプトなどを入力するだけで、従来数時間かかっていたバナー制作を「数十秒」で完了します。そのため、バナー制作は、生成AIによって業務効率化が図れる分野だと確信しています。

また、AIのクリエイティブ領域参入は、人手不足や専門人材コストの増加といった社会課題に対する有効な方法として注目されています。AIによるバナー作成は、マーケティング業務のあり方を変えるきっかけになるでしょう。

■爆速AIバナー代行「CREAID」とは

「外注より安く、社内制作より速く。

AIが高品質な広告バナーを自動生成」が大きな特徴です。

実際に、正式にサービスをリリースする前に、テスト利用をしていただいた方にはとても好評でした。

具体的には、爆速AIバナー代行「CREAID」には、下記の3つの特徴がございます。

１.バナー制作スピードが5倍

従来のデザイナー主導のバナー制作プロセスと比較して、AIによる自動生成で制作時間を大幅に短縮しました。

実際に、EC通販企業のマーケティング部長から、「急なキャンペーン変更にも対応できるようになりました」と嬉しい声をいただいています。

２.バナー制作の外注費を70%削減

外部デザイン会社への発注コストを大幅削減しながら、より多くのバナー制作が可能になります。

実際に、広告代理店 運用ディレクターから、「月間予算内で、より多くのキャンペーンを展開できています」と喜びの声をいただいています。

３.人間・プロのデザイナーによる徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じて、品質をチェックします。

具体的には、AIによるバナー生成後、人間・プロのデザイナーの目で確認し、一部修正をしています。

最後は、お客様がご納得いただける内容で納品完了となります。

実際に、DCブランド マーケターから、「高品質のバナーによって、テストの回転率が上がり、CVRが

前月比で25%向上しました！ さすがです！」とお褒めの声をいただいています。

■無料キャンペーン概要

【爆速AIバナー代行「CREAID」無料キャンペーンの主な特徴】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167926/table/2_1_4ac53d66f985afe98b5b7439a36ab9b4.jpg?v=202508220755 ]

キャンペーンのご利用方法は、下記のヒアリングフォームから申し込むだけです。その後、メールアドレスに電子契約書を送付しますので、契約締結後に1枚無料で画像を作成いたします。

■お申込み方法

無料キャンペーンへは、以下のヒアリングフォームからお申し込みください。

▼ヒアリングフォームはこちら（1分で申し込み完了）

https://forms.gle/ibAmwjcPT9Zmok8F8

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@cocreate-ai.jp

■株式会社CoCreate AIとは

株式会社CoCreate AIは、「AIを使って日本企業に競争力を」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用した「爆速AIバナー代行『CREAID（クリエイド）』」のサービスをご提供しております。

企業名：株式会社CoCreate AI

所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル1F-89

代表者：代表取締役社長 木村 隆文

メールアドレス：info@cocreate-ai.jp

会社HP：https://cocreate-ai.jp/

サービスHP：https://creaid.cocreate-ai.jp/