ノーコードカスタマイズ型 AI 面接官「MiAI面接」。人材紹介・派遣業界向け機能を大幅アップデート

プロップス株式会社

プロップス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：松元勇人）は、AI面接官サービス「MiAI面接」において、人材紹介・人材派遣事業者向けの機能を大幅にアップデートしたことをお知らせします。

本アップデートにより、24時間365日対応で求職者の初回面談や面接練習をAIが代行する中核機能に加えて、求人作成・面談ログ管理・推薦支援など、面談にまつわる周辺業務を包括的にカバーするAIエージェント機能を強化しました。これにより、業務効率と求職者体験の向上を両立し、ハイブリッド体制による支援を実現します。

また、アップデートを記念し、「求人作成AIエージェント」機能を先着5社限定で無料提供するキャンペーンも実施します。

主なアップデート内容

・面談レポートを人材紹介・派遣会社向けに刷新し、構造化・可視化を強化

・自社が保有する求人とのマッチングを支援するAI機能を新たに搭載

・求人作成業務支援ツールとして「求人作成AIエージェント」、および企業別の模擬面接シナリオ自動生成機能を強化

詳細はサービスサイトよりご確認ください

https://lp.miai-app.com/

MiAI面接の人材紹介・人材派遣業界での活用シーン

・求職者登録直後、面談担当の対応が難しい深夜帯や休日でもAIが面談を実施

→ 面談レポートを確認して担当者が求人提案を開始

・求職者の志望する企業や業界に応じた面接シナリオを作成でき、好きな時間に面接練習を実施

・急募案件を受けた際、条件やヒアリング内容を入力するだけで求人票を作成できる

・面談録画と評価レポートで企業担当やマネージャーなど面談担当者以外も求職者サポートが可能に

代表コメント：プロップス株式会社 代表取締役 松元 勇人

MiAI面接は、当初は一般企業の採用面接の効率化を主な用途として開発していましたが、導入いただいていた大手企業グループの人材紹介・派遣会社複数社様から、現場の声として強いご要望をいただいたことを受け、今回の機能開発に至りました。

転職市場が活性化するなかで、人材紹介・派遣事業者が果たす役割はますます大きくなっています。しかし一方で、面談や求人作成といった業務の煩雑さによって、求職者一人ひとりへの丁寧な対応が難しくなっている現場も少なくありません。

MiAI面接は、“人が判断・提案・対応すべき業務に集中できる環境”を整えることを目的としたAIツールです。対応の質を維持・向上させながら、対応可能な求職者数を増やすことができる体制を支援し、「人材事業者の生産性向上 × 求職者の満足度向上」の両立を実現していきたいと考えています。

リリース記念キャンペーン概要

・対象機能：求人作成AIエージェント

・対象企業：人材紹介・人材派遣事業者（法人）

・提供枠：5社限定

・提供期間：最大3ヶ月間の無償提供

・申込方法：サービスサイト( https://lp.miai-app.com/ )より MiAI のデモをお申し込みいただき、ご希望の旨を記載ください

今後の展望

面談レポートを活用した推薦文自動生成機能、AIによる求人マッチング支援の強化、社内や企業共有用進捗レポートカスタマイズなど、人材業務全体を支援する“業務特化型AIエージェント群”としての開発を進めてまいります。

会社概要

社名：プロップス株式会社

コーポレートサイト：https://props-inc.com/

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：松元 勇人

事業内容：

・AI 面接官 MiAI の開発：https://lp.miai-app.com/

・AI を活用した法人向け業務支援・コンサルティングサービス

設立：2023年6月