株式会社富士通ゼネラル

このたび、当社は、株式会社パロマ・リームホールディングス（以下「パロマ・リームHD」）による当社普通株式に対する公開買付け後の一連の手続が完了し、パロマ・リームHDグループの一員となりましたことをお知らせします。

当社の主力事業である空調機は、世界各国・地域においてクリーンかつ省エネ性・快適性・安全性に優れた必需品であるだけでなく、暖房や給湯用途で化石燃料機器の代替製品として気候変動の抑制に貢献すると期待されており、中長期的な市場拡大が見込まれています。また、テックソリューション部門も、災害対応力強化への社会的要請や電子機器の小型化・省エネ化へのニーズを背景に、今後の事業拡大が期待できます。

このような状況において当社は、自社の強みであるヒートポンプ・インバータ技術、および基幹部品となるコンプレッサー、モーターの開発・生産、それらの最終製品化等に係る高度な技術を発展させながら、パロマ・リームHDグループ各社とバリューチェーンにおいて相互補完的に協業し、競争が激化する国内外の市場でさらなる事業拡大を目指します。長期的には、世界の空調市場におけるポジショニングを高めるとともに、空調と給湯の技術融合を進めることで、さらなるイノベーションを創出し、脱炭素社会の推進にも貢献してまいります。

当社は今後も、「共に未来を生きる」という企業理念のもと、空調機およびテックソリューション両事業のより一層の成長および企業価値の向上に努めるとともに、事業活動を通じ、社会課題の解決に貢献する製品・サービスを提供することで、持続可能な社会実現への貢献を目指してまいります。

なお、商号および商標については、一定期間現状を維持しながら事業を継続します。商号等の変更については詳細が決まり次第、お知らせします。

【株式会社パロマ・リームホールディングスについて】

パロマ・リームHDは、空調と給湯（Air & Water）の両事業を手掛ける世界有数の企業グループです。日本拠点のパロマと米国拠点のリームからなり、主に空調、給湯、暖房、厨房機器の製造販売を手掛けています。また、当社とリームは、2016年より北米における空調機事業分野で、相互製品供給や共同開発を含む協業関係を築いてまいりました。