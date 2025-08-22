暗号屋、アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」にゴールドスポンサーとして出展決定

合同会社暗号屋

合同会社暗号屋（本社：福岡県福岡市、代表：紫竹佑騎、以下「暗号屋」）は、2025年8月25日（月）～26日（火）にザ・プリンスパークタワー東京で開催されるアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」に、ゴールドスポンサーとして出展いたします。

会場内の展示ブースでは、当社が取り組むプロジェクトの一部をご紹介するとともに、来場者の皆さまに“暗号屋とは何をしている会社なのか”を直接ご説明できる機会をご用意しています。

■WebX2025について

WebXは、国内外のWeb3・ブロックチェーン領域におけるリーダーやスタートアップ、投資家、研究者が一堂に会する、アジア最大級のWeb3カンファレンスです。

最先端の技術動向やユースケースに触れられる場として、毎年注目を集めています。2025年はザ・プリンスパークタワー東京にて開催され、国内外から多数の来場者が見込まれています。

【開催概要】

イベント名：WebX2025

会期：2025年8月25日（月）～26日（火）

会場：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

公式サイト：https://webx-asia.com/ja/?lang=JA

■暗号屋について

合同会社暗号屋は、「ブロックチェーンが拓く新しい経済活動を生み出し、社会実装する」をミッションに、福岡と東京を拠点として活動するブロックチェーン技術専門組織です。

NFTデジタルメディアプロトコル「VWBL」、分散型流動性システム「Choja」など、複数の自社プロダクトを展開し、また、Web3技術を用いた戦略策定や展開方針の企画部分からサービス・プロダクト開発から実行部分までを伴走するパートナー事業を行ってまいりました。

加えて、マーケットメイク事業部を設立し、暗号資産市場の流動性に関する課題解決を目指し、包括的なマーケットメイクサービスを提供しております。

ブースでは暗号屋の事業についてご紹介いたします。

関連ニュース：

・暗号屋、DEXフィラー業務の流動性調達事業を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000062107.html

・暗号屋、暗号資産事業者向けマーケットメイクbotの外部提供を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000062107.html

■肉！仮想通貨が当たる！VWBLガチャを実施

WebX2025の暗号屋ブースにお立ち寄りいただいた方には、先着1,500名様限定で国産和牛や仮想通貨などの豪華景品が当たるVWBL※ガチャにご参加いただけます。

ぜひ暗号屋ブースまでお越しください。



※VWBL（ビュワブル）・・暗号屋が開発した、Web3市場でデジタルコンテンツ流通を行えるNFTデジタルメディアプロトコル

■合同会社暗号屋について

合同会社暗号屋は、「ブロックチェーンが拓く新しい経済活動を生み出し、社会実装する」をミッションに、福岡と東京を拠点として活動するブロックチェーン技術専門組織です。マーケットメイク事業部では、暗号資産取引所向けのマーケットメイクサービス、フィラー事業「Crescent」、各種流動性ソリューションを展開し、暗号資産市場の発展に貢献しています。

【会社概要】

名称：合同会社暗号屋

所在地：福岡県福岡市中央区

代表者：紫竹佑騎

設立：2019年2月

公式サイト：https://www.ango-ya.org

公式Twitter：https://twitter.com/ango_ya

【本リリースに関するお問い合わせ先】

合同会社暗号屋 広報部

e-mail：pr@ango-ya.org