KRAFTON、『inZOI』新コンテンツ配信＆Mac版を発売！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社（代表取締役 イ・カンソク）は、ライフシミュレーションゲーム『inZOI』において、初のDLC(ダウンロードコンテンツ)「inZOI: アイランドバケーション」の無料配信及びMac版の発売を開始したことをお知らせいたします。



■初のDLCを配信(v0.3.0アップデート）

『inZOI』初の無料DLCを8月20日(水)より配信開始しました。

Steamをご利用の場合、Steam Storeページにて別途DLCをインストールしてください。

Mac App StoreにてMac版をご購入の方は、当DLCが含まれた状態でダウンロードされます。

今回のアップデートを通じて、*Zoiの感情や行動、都市の活気、そしてインタラクションに深みが加わり、より有機的なシミュレーション体験をお楽しみいただけるようになります。

Zoiは状況に応じて、これまで以上に繊細に感情を表現し、Zoi同士の関係もより自然で個性豊かに展開されます。都市はより広い範囲でシミュレーションされ、物語や目的を持ったZoiたちが各地に登場するようになります。 ＊Zoi：ゲーム内に登場するキャラクター達の総称

プレイヤーの皆さんからのフィードバックを反映し、インタラクションの量も増え、キャラクターのエモートや表情といった表現要素もより滑らかでリアルに表現できるようになりました。

また、プール、エレベーター、様々な家具等の建築要素の拡大を通じて、『inZOI』をあなただけのやり方でより豊かに体験できるようになりました。

今回のアップデート内容の詳細は下記のページにてご確認ください

[v0.3.0 & DLC] パッチノート：https://krafton-jp.com/3V91AS7

●新マップ「チャハヤ」(Cahaya)

今回のアップデート「inZOI：アイランドバケーション」では、東南アジアのリゾート地をモチーフとした新MAP「チャハヤ」でリラックスしたライフスタイルをプレイヤーの皆さんに提供します。

“メインアイランド”と”リゾートアイランド”の2つの島を探索し、海水浴やシュノーケリング、ボート等のアクティビティを楽しむことができます。また、「チャハヤ」をテーマとした新しい建築に加え、トロピカルな衣装やヘアスタイル、装飾を使ってキャラクターのカスタマイズをすることができます。

●プレイヤー参加イベント「Postcards from Cahaya」開催中

「チャハヤ」での思い出の一枚をスクショ！又は、YouTubeにて動画を投稿して豪華報酬が当たるイベントを開催しております。

優秀作品：カスタムPC、inZOIサマーシャツ&マグネット

参加賞：チャハヤアイスボックス(ゲーム内アイテムコード)

イベント期間：~9/8(月) 08:59まで(日本時間)

イベント参加ページ：https://cahaya.playinzoi.com/Postcards/Intro

その他のイベント情報等の詳細は下記のページをご覧ください

「inZOI: アイランドバケーション」イベントページ：https://krafton-jp.com/4m1avAZ



■Mac版をリリース

8月20日(水)より発売を開始しました。

Apple社のMac App Store及びSteamにてご購入いただけます。今回配信される無料DLCもプレイ可能です。

Appleシリコン向けに最適化されたMac版『inZOI』は、AppleのグラフィックスAPI「Metal」を最大限活用。

MetalFXアップスケーリングやM3／M4チップファミリーにおけるハードウェア加速レイトレーシング、HDR対応により、高品質なビジュアルと滑らかで応答性の高いゲームプレイを実現します。

※システム要件としては、Apple M2チップ以上以降を搭載したAppleシリコンMac構成と16GB以上のメモリを搭載したデバイスで安定して動作します。 それ未満のスペックのデバイスでは、起動できないか予期しない動作が発生する可能性がありますのでご注意ください。



■Mac App Store発売記念セール開催中

Mac版発売を記念して『inZOI』を2025年9月3日(水）迄20%の割引価格で販売しています。

Mac App Store並びに、Steam Storeページにてご購入ください。

＊割引価格販売の期間終了日は各ストアにて異なる場合がございます。

『inZOI』Mac App Storeページ：https://krafton-jp.com/43CODVV

『inZOI』Steam Storeページ：https://krafton-jp.com/3FF8p9A



■PlayStation(R)5版を来年発売予定

『inZOI』のPlayStation(R)5版を2026年上半期に発売を予定しております。

PS5(R)版環境に最適化した『inZOI』は、PC版と遜色のないレベルのゲームプレイを楽しんでいただけます。

発表を記念したトレーラーを公開しておりますので是非、ご覧ください。

『inZOI』：PS5(R)バージョンアナウンストレーラー：https://krafton-jp.com/4lFnfMM



『inZOI』は今年3月にSteam早期アクセスで発売されて以来、世界中で大きな注目を集め、リリースから1週間で100万本を売り上げました。世界中のゲームプレイヤーの皆様に様々なプラットフォームで『inZOI』を楽しんでいただくために積極的な開発努力とプラットフォームの拡張を継続してまいります。

『inZOI』PS5(R)版のPlayStation Storeページ：https://krafton-jp.com/470SHBo

■『inZOI』について

『inZOI』は、プレイヤーが思う様々な生活環境で新しい物語を楽しむライフシミュレーションゲームです。街のすべてのキャラクターが自分の自由意志で行動する“Comprehensive public simulation” (包括的なシミュレーション)により、病気、トレンド、ゴシップ等のイベントが発生し、プレイヤーにリアルな体験を提供します。

『inZOI』最新情報等を公式アカウントにて確認できます。是非チェックしてください！

●『inZOI』日本公式X(@PlayinZOI_JP)：https://krafton-jp.com/3RfIN5I

●『inZOI』公式サイト：https://krafton-jp.com/4l0N7U0

●『inZOI』公式Steamページ：https://krafton-jp.com/3FF8p9A

●『inZOI』公式YouTube：https://krafton-jp.com/4l1DnJ9

●『inZOI』公式Discord：https://krafton-jp.com/41Fm1Jp

■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『NEW STATE MOBILE』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。詳細はhttps://krafton.co.jp/ をご覧ください。

(C) 2025 KRAFTON, INC