GEEKOM、Ryzen AI 9 HX370と最先端AI機能を搭載したA9 Max Mini PCを発表

台北、2025年8月21日 -- GEEKOM(https://geekom.jp/collections/minipc)は、小型コンピューティング分野で世界的に高い評価を受けるテクノロジー企業として、最新となるフラッグシップのミニPC「GEEKOM A9 Max」を正式に発表し、小型フォームファクターPC市場におけるデザイン、性能、AI機能、そして接続性の新たなベンチマークを打ち立てました。

A9 Max(https://geekom.jp/products/geekom-a9-max-minipc)の中心には、AMDがこれまでに開発した中で最も先進的なモバイルプロセッサの一つであるAMD Ryzen AI 9 HX370が搭載されています。最先端のZen 5アーキテクチャを基盤とするHX370チップは、専用のRyzen AIエンジンを内蔵し、合計80 TOPSのAI性能をサポートすることで、インテリジェントなノイズキャンセリング、顔認識、コンテンツ制作の高速化など、リアルタイムのAI処理を可能にしています。このチップは、オンデバイスAI処理における大きな飛躍を示すものであり、クラウドサービスに依存せず最先端のAI性能を求める開発者、クリエイター、そしてプロにとって、A9 Max(https://geekom.jp/products/geekom-a9-max-minipc)を理想的な選択肢としています。

CPUとNPUを補完するのが、新たに搭載されたRadeon 890M iGPUであり、ゲーム、3Dレンダリング、動画編集において卓越したグラフィックスの性能を発揮します。RDNA 3.5アーキテクチャを採用した890Mは、エントリーレベルのディスクリートGPUに匹敵する性能を備え、滑らかな1080pゲームプレイやハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシングを実現します。これらすべてを、手のひらに収まる洗練されたメタリック筐体に収めています。

A9 Max(https://geekom.jp/products/geekom-a9-max-minipc)はPCIe4.0×4対応のSSDスロットを2基搭載しており、高負荷なワークフローに対応する超高速ストレージアレイを構築できます。32GBのデュアルチャネルDDR5 SO-DIMM RAMと組み合わせることで、システムは極めて高速なデータアクセスとマルチタスク性能を実現し、生産性とエンターテインメントの両面で高いパフォーマンスを発揮します。

接続性も際立った特長の一つです。デュアルUSB4ポートは、高速データ転送、外部GPU対応、最大8Kディスプレイ出力を可能にし、さらにデュアル2.5Gbps EthernetポートとWi-Fi 7により、有線・無線の両接続で超低遅延かつマルチギガビット級の速度を実現します。これにより、ストリーミング、ゲーム、リモートコラボレーションに最適な環境を提供します。

このA9 Max(https://geekom.jp/products/geekom-a9-max-minipc)の高品質なメタリック筐体は、優れた耐久性を備えるとともに、洗練された美しさを空間に添えます。その上質さと優雅さが醸し出す雰囲気によって、ワークスペースを日常的なものから格別なものへと引き上げます。

AI性能とグラフィックス性能を兼ね備えたA9 Max(https://geekom.jp/products/geekom-a9-max-minipc)は、高フレームレートを求めるゲーマーや、AIによる処理加速を必要とするコンテンツクリエイター向けに設計されています。現在、GEEKOMの公式ウェブサイト(https://geekom.jp/)およびAmazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2298N5)を通じて、世界各国で販売されています。

わずか999ドルで、32GBの超高速DDR5 RAM、広容量の2TB PCIe Gen4 SSDを搭載したフル装備モデルに加え、3年間の限定保証および24時間365日のオンラインサポートを含む充実したアフターサービスを受けられます。