【8/20～8/27開催】AKB48 長友彩海 オンラインガチャの販売が決定！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48 長友彩海オンラインガチャの販売が決定したことをお知らせいたします。




本日8月22日（金）18:00より、AKB48 長友彩海のオンラインガチャが開催されました！



賞品ラインナップには、あなただけのために収録される”あなたへのメッセージ動画”をはじめ、浴衣姿の限定ビジュアルを使用した”アクリルスタンド”など特別なアイテムが揃っています。ぜひこの機会に、素敵なアイテムを手に入れてください！



長友彩海オフィシャルファンクラブ会員以外の方もご利用いただけます。


https://nagatomoayami-fc.jp/




■オンラインガチャ概要

長友彩海オンラインガチャ



・開催期間


8月22日（金）18:00～8月29日（金）23:59



・賞品ラインナップ


A賞：あなたへのメッセージ動画


B賞：サイン入りブロマイド


C賞：アクリルスタンド〈全2種〉


D賞：オリジナルトレカ〈ランダム5種〉


E賞：デジタル壁紙〈全10種〉


※配送予定：10月下旬



・金額


1回　550円（税込）


10回　5,000円（税込）



・決済方法


クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。



・配送費用


880円


※賞品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。


期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。


※景品引換対応期間は、販売期間終了時から15日以内となります。


※配送先住所変更可能期間は9月10日（日）23:59までとなります。




・購入場所『エニガチャ』


今回より、オンラインガチャサイトが、さらに使いやすく・快適にお楽しみいただけるようリニューアルいたしました。


初めての方はもちろん、これまでご利用いただいていた方も、改めて「新規会員登録」が必要となります。


ご参加前に新サイトでの登録をお願いいたします。




▼『長友彩海オンラインガチャ』


https://nagatomoayami-fc.jp/news/detail/4mHFFhGxFCK2JTmtXwz0yv



■販売に関する注意事項


・各賞の内容はランダムで決定されます。ご希望の賞品の指定や交換はできませんのでご了承ください。


・販売期間は予告なく変更・終了となる場合があります。


・同じ賞品が複数回当たる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


・販売数量に達し次第、販売終了となります。


・注文状況により、発送時期が前後する場合があります。


・当選確率は販売開始時点の設定に基づいています。


・賞品画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。


・発送準備が始まった後のキャンセルはお受けできません。


・お支払い方法はクレジットカードまたはPayPayのみ対応しております。


・配送対象地域は日本国内のみとなります。


・転売を目的としたご購入はご遠慮ください。


・賞品（デジタルコンテンツ含む）の受け取りには、必ず引換ページから期間内にお手続きをお願いいたします。


※引換期間を過ぎた場合、いかなる理由でもお渡しできませんのでご注意ください。


・配送先に不備があるなどして返送された場合、着払いにて再送となりますのでその旨お問い合わせください。


・再送対応は販売開始日より1年間となります。





【AKB48 ソロファンクラブ詳細】

https://akb48solofanclub.studio.site/



■長友彩海 オフィシャルファンクラブ


https://nagatomoayami-fc.jp/



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・MOVIE


・PHOTO


・BLOG


・LIVE


・TICKET


・STORE





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/




※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。