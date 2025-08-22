「Makuake」にて大好評！ワンタッチで本格エスプレッソが楽しめる［全自動エスプレッソコーヒーマシン］を一般販売決定！

ウィナーズ株式会社

ウィナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡野 真二)が展開する、「récolte(レコルト)」(以下 レコルト)は、「Makuake」にて先行販売していた［全自動エスプレッソコーヒーマシン］の一般販売を2025年8月22日より、蔦屋家電にてスタートいたします。

「Makuake」のコーヒーマシンカテゴリにおいて、歴代1位を記録！※こだわりのある方にも、気軽に使いたい方にも、ワンタッチで心地よいアロマが広がるコーヒータイムを。

※2025年6月時点

クレマたっぷりのエスプレッソ

シンプル操作で本格エスプレッソを

お好みのコーヒー豆と水をセットしたらボタンを押すだけ。コニカル式グラインダーと最大12気圧の高圧抽出と80℃の最適温度を組み合わせた、独自の「RichAromaBrewSystem（TM）」で、クレマたっぷりの深い味わいを実現しました。ワンタッチで本格的なエスプレッソを楽しめます。

場所をとらないコンパクトサイズ

幅約18cmとコンパクト。キッチンやリビングにも置きやすいサイズ感です。水タンクは取り外しできるので注水がしやすい仕様。また、抽出中にカップをライティングするあそび心も。ちょっとした演出がコーヒー時間の気分を高めます。

選べる抽出モード

抽出モードは、エスプレッソ（約30ml）、ルンゴ（約60ml）、アメリカーノ（約150ml）を搭載。一杯ずつ丁寧に抽出します。そのほか、ホットウォーター、お好みの設定ができるモードも。

お手入れもシンプル

日々のお手入れも◎コーヒーのカスは、カス受けトレイにまとまるので、トレイを外して捨てるだけ。

月イチのお手入れも、本体内部の配管からノズルまでの自動洗浄機能でラクラク。クリーニングブラシも付属しています。

抽出モードが選べて多彩に楽しめる

製品名： 全自動エスプレッソコーヒーマシン

発売予定日： 2025年8月22日

希望小売価格： 82,500円

カラー： ナチュラルブラック

セット内容： 本体、クリーニングブラシ、洗浄剤、クリーニングシート、取扱説明書

サイズ： 約18.0（W）× 40.2（D）× 31.5（H）cm

重量： 約8.0kg

電源： AC 100V 50/60Hz

消費電力： 13500W

品番： REC-1

■会社概要

会社名： ウィナーズ株式会社

所在地： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 菱化代々木ビル8F

代表： 代表取締役 岡野 真二

資本金： 1,000万円

設立： 1992年8月27日

事業内容： 家庭用品等の企画・販売