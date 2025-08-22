ベースモデルをModifyして最新の音質設計を製品化するMODプロジェクト始動！ 第一弾はMAKEシリーズを基にした「MAKE MOD」3機種をラインナップ

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、finalの新しい有線イヤホン「MAKE MOD（メイク・モッド）」3機種を2025年8月22日（金）より予約開始、2025年8月29日（金）より発売いたします。

「MOD」は、ベースとなるモデルを「Modify（モディファイ＝改造）」し、新たな可能性を引き出すプロジェクトです。finalが研究開発した最新の音質設計を最短で製品に盛り込むことにより、これまでとはひと味違う、多種多様なサウンドを製品化していきます。

プロジェクトの第一弾は、フルステンレス筐体の高い剛性と抜群の装着性を兼ね備えるMAKEシリーズ(https://final-inc.com/collections/make-series)をベースにModifyした「MAKE MOD 1.1(https://final-inc.com/products/make-mod1)」「MAKE MOD 2.1(https://final-inc.com/products/make-mod2)」「MAKE MOD 3.1(https://final-inc.com/products/make-mod3)」の3種類をラインナップしました。

「MAKE MOD 1.1(https://final-inc.com/products/make-mod1)」は、バランスドアーマチュア型ドライバーを高音用に1基、中低音用に2基、合計3基というドライバー構成を活かし、より華やかな響きと澄んだ音質です。

「MAKE MOD 2.1(https://final-inc.com/products/make-mod2)」は、バランスドアーマチュア型ドライバーを高音用に1基、ダイナミック型ドライバーを低音用に1基、合計2基のドライバーのハイブリッド構成を活かし、包まれるような深い低域と優れた明瞭度を併せ持つ臨場感のある音質です。

「MAKE MOD 3.1(https://final-inc.com/products/make-mod3)」は、MAKE MOD3.1は、ダイナミック型ドライバー1基の構成を活かし、厚みのある滑らかなサウンドと高い明瞭度と歯切れの良いタイトさを感じられます。

筐体には、金属微粉末とバインダーを混ぜて樹脂のように金型で成形した後、高温で焼結し、形状を整えるMIM（Metal Injection Molding）という手法を採用。

いずれもステンレス筐体で、「MAKE MOD 1.1」と「MAKE MOD 2.1」は鏡面仕上げ、「MAKE MOD 3.1」はマットブラック仕上げで、表面にMODロゴと側面に型番をレーザー刻印しております。

本製品では装着感にもこだわりました。力をかけてもストレスに感じにくいイヤーピースと耳珠でイヤホンを保持し、耳ポケットで触れる程度にイヤホンを支えるという形状を採用。圧迫感の少ない、優れた装着感を実現しました。

イヤーピースは「TYPE E」を5サイズ同梱。 低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、 イヤホン本来の音を引き出します。さらに、「イヤーフック（TYPE A）」も同梱しておりますので、ケーブルタッチノイズが気になる際に活用ください。

製品ごとの個性をお楽しみいただける「MAKE MOD」をぜひお買い求めくださいませ。

【MAKE MOD 1.1】

MAKE MOD 1.1

バランスドアーマチュア型ドライバーを高音用に1基、中低音用に2基、合計3基というドライバー構成を活かし、より華やかな響きと澄んだ音色。

◎スペック

- 筐体：ステンレス / 鏡面仕上- ドライバー：バランスドアーマチュア型- ケーブル：シルバーコートケーブル （インプット：3.5mm・3極、アウトプット：MMCX・ストレート型）- 感度：105dB/mW- インピーダンス：30Ω- 質量：39g- コード長：1.2m

◎商品ページ

https://final-inc.com/products/make-mod1

【MAKE MOD 2.1】

MAKE MOD 2.1

BA型ドライバーを高音用に1基、ダイナミック型ドライバーを低音用に1基、合計2基のドライバーを使用し、湧き上がるような低音から感じる高い臨場感と音源全体の音が優れた明瞭度を併せ持つ音質。

◎スペック

- 筐体：ステンレス / 鏡面仕上（ガンメタル）- ドライバー：ハイブリット型（ダイナミック型+バランスドアーマチュア型）- ケーブル：ブラックケーブル（インプット：3.5mm・3極、アウトプット：MMCX・ストレート型）- 感度：95dB/mW- インピーダンス：17Ω- 質量：34g- コード長：1.2m

◎商品ページ

https://final-inc.com/products/make-mod2

【MAKE MOD 3.1】

MAKE MOD 3.1

ダイナミック型ドライバー1基を使用し、ダイナミックドライバーの厚みのあるサウンドを活かしつつ、高い明瞭度と歯切れの良いタイトな出音。

◎スペック

- 筐体：ステンレス / マットブラック仕上- ドライバー：ダイナミック型- ケーブル：ブラックケーブル（インプット：3.5mm・3極、アウトプット：MMCX・ストレート型）- 感度：88dB/mW- インピーダンス：18Ω- 質量：34g- コード長：1.2m

◎商品ページ

https://final-inc.com/products/make-mod3

【付属品（3モデル共通）】

【final公式ストア発売価格】

【予約開始日】

- シリコン製ケース- イヤーピース TYPE E 5サイズ（LL/L/M/S/SS）- イヤーフック（TYPE A）- MAKE MOD 1.1：52,800円（税込）- MAKE MOD 2.1：32,800円（税込）- MAKE MOD 3.1：19,800円（税込）

2025年8月22日（金）

【発売日】

2025年8月29日（金）

【取り扱い】

final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/)、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店、ふるさと納税各サイト（順次掲載予定） 等

画像ダウンロードはこちらから(https://1.gigafile.nu/0827-be77ca1eccaf1193ee05a700ca1bb43b1)

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



