プロeスポーツチーム「REJECT」OVERWATCH部門に新メンバー2名が加入、新体制でOWCS Japan Stage 3へ挑戦

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、このたびOVERWATCH部門に「Undersea」「Gaisen」の2名が新たに加入したことをお知らせいたします。

【REJECT OVERWATCH部門 新ロスター】

■ Kalios（@OW_Kalios(https://x.com/OW_Kalios)）

■ Edison（@Edison_OW(https://x.com/Edison_OW)）

■ Epic（@ow_epic(https://x.com/ow_epic)）

■ YDOT（@ow_ydot(https://x.com/ow_ydot)）

■ Undersea（@haitei1234(https://x.com/haitei1234?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）※新加入

■ Gaisen（@strawverry2941(https://x.com/strawverry2941)）※新加入

■ Undine（@UndineOW(https://x.com/undineow)）｜Head Coach

REJECTは Overwatch Champions Series 2025 - Japan Stage 3 に向け、実績あるメンバーを加えた新体制で挑みます。新生REJECT OVERWATCH部門に、引き続きご声援をよろしくお願いいたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。

新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects