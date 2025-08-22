株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社⾧ 増田智夫、以下「当社」）は、関西学生ホッケー連盟（大阪府大阪市、理事長 奥田好廣）とタイアップし、2025年８月25日（月）アクセス梅田フォーラム会場にて、連盟に所属する大学生を対象とした企業・業界研究イベント「就職活動スタートアップセミナー」（以下、「本イベント」）を初開催いたします。

（当社のアスリート学生就活支援と本イベントについて）

当社は、就活支援において大学体育会と強いネットワークを持つ株式会社スポキャリ（東京都世田谷区、代表取締役山本優介）と連携し、主に野球部やラグビー部などの“体育会”に所属する学生をターゲットとした合同就活イベントを2024年11月から2025年2月にかけて東京・大阪・名古屋を中心に12回開催し、のべ120社以上の企業に出展いただきました。また、2025年6月よりアスリート学生と企業をマッチングする新サービス「アスリートLink」を開始し、体育会所属学生に対する就活支援を強化しています。

今回、アスリートLinkの新企画として、関西学生ホッケー連盟とのタイアップにより初開催となる本イベントは、体育会学生のインターンシップ受け入れや採用活動を積極的に展開している各種業界の企業が出展し、連盟に所属するホッケー部の大学生に対し、業界説明や会社紹介を行う就活支援イベントです。当社は学生に向けた情報発信や会場運営などに全面協力し、今後の開催回数拡大と継続的な支援に取り組んでまいります。

当社は引き続き「アスリートLink」のサービス拡大に向け、各大学スポーツ部、監督、各連盟団体と独自のネットワークを拡充し、大学スポーツで活動する学生の皆様の円滑な就職活動とクライアント企業の求める人材獲得に貢献いたします。

【アスリートLink 企業様向けサービス紹介ウェブサイト】

https://athlete-link.jp/lp/

（関西学生ホッケー連盟について）

関西学生ホッケー連盟は現在男子18大学、女子９大学が所属し、春・秋季リーグ、全日本大学ホッケー王座決定戦などの全国大会の実施、ホッケー競技の研修会と参加学生のキャリア支援等を主たる事業として活動しています。連盟の運営は所属大学の学生から選ばれた、学連委員長（2025年度学連委員長は山本丈太朗・神戸大学）を中心に学識経験者や各大学OB、OGの社会人が連盟役員（会長は柳本 顕・前衆議院議員）となりサポートしています。連盟ではホッケーを通じ、人間力を高めること、社会に役立つ人材の育成、ホッケー競技の魅力を多くの人々に伝えることを大きな目標として毎年活動を展開しています。

（本イベント開催概要）

就職活動スタートアップセミナー

日 時：2025年8月25日（月）13時～17時

会 場：アクセス梅田フォーラム（〒530-0018 大阪市北区小松原町 大阪富国生命ビル12F）

地下鉄 御堂筋線「梅田駅」より徒歩2分、JR「大阪駅」より徒歩5分

地下鉄 谷町線「東梅田駅」､阪急・阪神「梅田駅」からも好アクセス

ホワイティうめだ直結

主 催：関西学生ホッケー連盟

共 催：株式会社スポキャリ、株式会社アクセスネクステージ

対 象：主に2027年卒予定の体育会学生

内 容：出展企業ブースでの会社概要及びインターンシッププログラム説明など

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

代表者: 代表取締役社⾧ 増田智夫

設 立: 2009 年10 月 （創業:1982 年10 月）

所在地: 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

資本金: １億円

事業内容:

人財ソリューション事業（新卒・若年者採用支援、人材紹介・ダイレクトリクルーティング、採用アウトソーシング等）

教育機関支援事業（学生・生徒の募集支援、学校運営に係る各種サポート等）

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（人財ソリューション事業）

担当：古川

Tel：03-5413-3002（代）Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/