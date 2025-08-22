GINZALoveLove、イオンレイクタウンｍｏｒｉにて催事を開催

株式会社セキド

催事について

GINZALoveLoveと&choa！は全国に2８店舗あり、それとは別に各地のショッピングモール等で催事を行っております。前年度は各地のSCで合計１６２日間開催し、たくさんのお客様にお買物をしていただきました。この実績により、多くのショッピングモール様から催事実施のご要望を頂いております。

今年度はこれまでに蓄積した販売データを活かし、催事での反応が良い商材を厳選しての商品投入ならびに魅力的な価格設定を行ってゆくことで、催事をさらにパワーアップさせて開催いたします。また、既存店舗が出店しているSC以外でも積極的に催事を行ってゆくことで、オンラインへの波及効果を含めた当社業態の認知度向上を目指してまいります。

イオンレイクタウンｍｏｒｉでは、６月に催事を開催したところ大変好評を頂き、多くのお客様にご来場いただいたことで、再度開催の運びとなりました。

今回の催事では、COACH、MICHAEL KORS、FURLAといった人気ブランドのバッグ・財布小物が最大70%割引で大変お買い得となっております。また、PRADA、GUCCI、CHLOE等のラグジュアリーブランドバッグもお買い得価格で販売いたします。

コスメティック商材につきましても、人気の韓国コスメ、シートマスクをお買い得価格で豊富に取り揃えております。

催事会場

埼玉県越谷市レイクタウン３-１-１

イオンレイクタウンｍｏｒｉ １階花の広場特設会場

