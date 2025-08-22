日本乗馬普及協会がＪＲＡ美浦トレーニング・センターで「１泊２日 厩舎スタッフ職場体験プログラム」を日本調教師会と共催

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会

特定非営利活動法人日本乗馬普及協会）は、一般社団法人日本調教師会と共催で、ＪＲＡ美浦トレーニング・センター（以下、美浦ＴＣ）にて「１泊２日 厩舎スタッフ職場体験プログラム」を開催いたします。調教師・厩舎スタッフとの懇談や施設見学、厩舎・乗馬苑での作業体験を通じて、馬の福祉を踏まえた現場の理解とキャリア形成のきっかけ創出を目指します。

日程：2025年8月26日（火）夕方集合 ～ 8月27日（水）正午終了 予定

会場：JRA美浦トレーニング・センター

（茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2）

参加予定者：将来、厩舎スタッフや競走馬産業への就職をめざす 高校生・大学生（大学院生）10名

主なプログラム（予定）

8月26日（火）

17:00～ 調教師・厩舎スタッフとの懇親会／質疑応答／参加者交流会等

8月27日（水）

3:30～11:30 美浦ＴＣ施設見学、厩舎作業の見学・体験、乗馬苑での作業体験等

企画の狙い

- 馬の福祉を尊重する現場運営の理解促進- 調教師・厩舎スタッフとの直接対話による職業理解とキャリア意識の醸成- 乗馬・競馬産業に関心を持つ若年層の裾野拡大

取材のご案内

本プログラムの取材をご希望の報道関係者様は、事前申請制にて受付いたします。詳細は下記のフォームよりお問い合わせください。

https://nihonjoba.org/contact.html