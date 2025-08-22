【ガンホーツアー2025】今週末は「ガンホーツアー2025」をイオンモール福岡で開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ガンホーツアー2025」開催！

入場無料の大人気オフラインイベント「ガンホーツアー2025」を今週末、2025年8月24日（日）にイオンモール福岡（福岡県糟屋郡）にて開催いたします。

イベントのメインは、今年もeスポーツ『パズドラ』の熱いバトル。会場では、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA（全国eスポーツ選手権） パズドラ部門」のブロック代表予選と、優勝賞金は10万円、小学生以上であれば誰でも参加できる1DAYトーナメント「パズドラ プレミアシリーズ2025」の2つの大会が開催されます。

▼九州・沖縄ブロック代表予選

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_9m2qUuruAI ]

ご来場の方には先着で、『パズル＆ドラゴンズ』や『パズドラバトル』と連動するモンスターメモリーカード、オリジナルグッズなどをプレゼントいたします。福岡会場で配布するモンスターメモリーカードは「護霊筆の玄武・メイメイ」です。

その他、ダンジョントレジャーの配信やシリーズ最新作『パズドラゼロ』を巨大モニターで体験できるコーナーなどをご用意。最新グッズの販売、大きなリアルガチャドラと写真が撮れたり、モンスター図鑑をイメージしたフォトスポットなども登場します。

「『パズドラ』フォトスポット」登場！巨大モニターで『パズドラゼロ』体験！オリジナルグッズをプレゼント！

さらに、福岡会場でも「ちょっとパズドラ公式放送 ～ガンホーツアー2025～ In イオンモール福岡」をステージイベントにてライブ配信することが決定しました。現地にいらっしゃる方はステージの前で、遠方の方は公式チャンネルでご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PURfn72RspM ]

「ガンホーツアー2025」はどなたでも入場無料のイベントです。お近くにお住いの皆様は、ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

「ガンホーツアー2025」 概要

＜福岡会場詳細＞

各種詳細は特設サイトをご確認ください。この他、最新情報は随時更新いたします。「ガンホーツアー2025」にどうぞご期待ください。

※各種プレゼントは、数に限りがございます。

※オリジナルグッズは、数に限りがあるため、イベント終了前に 販売終了となる場合がございます。

※状況により、入場時に整理券を配布する場合がございます。

『パズドラ』とは

スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含む幅広いコンテンツの総称です。

また『パズドラ』はJESU認定のeスポーツタイトルです。プロ認定権利が与えられる大会や、認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な大会などが開催されています。

『パズドラ』ロゴ

