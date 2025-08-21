江ノ電とBILLABONGの地域共創プロジェクト2025　江ノ電とBILLABONGのコラボレーションが好評につき今年も実施決定！’’コラボ制服’’のレプリカシャツが遂に一般発売へ！

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市 取締役社長：黒田 聡、以下江ノ電）は、共に湘南エリアに拠点を構え、サーフブランドBILLABONG（ビラボン）を展開するボードライダーズジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、代表者：社長 サミー ユー）とのコラボレーションプロジェクトを今年も実施します。多くの反響をいただいた昨年に続き、新たな企画も盛り込み、2025年8月29日(金)よりスタートします。

1973年オーストラリアで誕生したグローバルブランドBILLABONGは、2002年に国内1号店を、日本のビーチカルチャーの中心地である湘南に構え、サーファーや海を愛する多くの人々と歩んできた歴史あるブランドです。江ノ電は、開業120年を超える企業として、湘南に集う人々によろこびに満ちた価値ある時間と暮らしを創造してきました。そんな同じ湘南エリアに拠点を持つ企業である江ノ電とBILLABONGによる、昨年ご好評を頂いたコラボレーションプロジェクトが、2025年8月29日(金)より再び始動いたします。

今年は、昨年多くの反響を呼んだ江ノ電乗務員が着用する”コラボ制服”と、江ノ電駅員や売店スタッフが着用するBILLABONG歴代ロゴがコラージュされた総柄デザインシャツのレプリカをはじめ、Tシャツからキャップ、トートバッグまで、多彩なラインナップのコラボアイテムを発売致します。そのほか、鎌倉駅、鵠沼駅、江ノ島駅で、それぞれ３つのスタンプを集めると江ノ電×BILLABONGオリジナルグッズが当たるスタンプラリーが実施され、鎌倉高校前駅では駅名看板やベンチ等が、江ノ電売店スタッフや駅員と同様のBILLABONG総柄デザインに装飾されます。本年も、江ノ電×BILLABONGのコラボレーションプロジェクトを是非お楽しみください。

＜内容/日時＞

・コラボアイテム発売 / 2025年8月29日(金)～ ※ローンチイベント / 2025年8月29日(金)

・スタンプラリー(鎌倉駅、鵠沼駅、江ノ島駅) / 2025年8月30日(土)～10月31日(金)

・鎌倉高校前駅コラボ装飾 / 2025年8月29日(金)～10月31日(金)

・乗務員、駅員による期間限定‘コラボ制服’の着用 / 現在着用中～10月31日(金)頃まで

今年の江ノ電×BILLABONGは、多彩なコラボアイテムが勢揃い！

● 乗務員着用の、‘コラボ制服’のレプリカシャツが遂に一般発売へ

コラボロゴワッペンが胸に、江ノ電ワッペンを袖に、背中には手書き風の江ノ電路線図が刺繍されている。品名：ENODEN BD SHIRTS / 価格：\10,780(税込) / SIZES：M、L、XL

● 江ノ電駅員や売店スタッフが着用の、BILLABONG歴代ロゴがコラージュされた総柄デザインシャツのレプリカも登場！

BILLABONGの過去から現在までのHERITAGEロゴがコラージュされた総柄デザインを裏地にプリント。品名： ENODEN SHIRTS / 価格：\9,900(税込) / SIZES：M、L、XL

● 今年の江ノ電×BILLABONGコラボTシャツは、選ぶ楽しさ満載のラインナップで登場！全5種、キッズサイズや限定カラーも！

品名：ENODEN BABY FIT TEE / 価格：\4,840(税込) / SIZES：M,L / カラー：BLK,GRN,WHT品名：ENODEN LOOSE CROPPED TEE / 価格：\5,060(税込) / SIZES：M,L / カラー：BLU,CRM,GRN品名：ENODEN COAST LINE TEE/ 価格：\5,280(税込) / SIZES：M,L,XL,XXL / カラー：BLU,CRM,GRN

● 江ノ電×BILLABONG コラボキャップやトートバッグもラインナップ！

品名：ENODEN CAP / 価格：\3,960(税込) / SIZES：F / カラー：BLK,GRN品名：ENODEN TOTE BAG / 価格：\4,290(税込) / SIZES：F / カラー：MUL,OFW江ノ電×BILLABONG オリジナルグッズが当たるスタンプラリーも実施！

鵠沼駅、江ノ島駅、鎌倉駅の３つの駅でスタンプをそろえると、数量限定の江ノ電×BILLABONGドリンクホルダーや缶バッチ、8HOTEL SHONAN FUJISAWAの宿泊券が当たるスタンプラリーを開催！（賞品はなくなり次第終了）。また、台紙の表紙には湘南出身のアーティスト・丸倫徳氏による描き下ろしイラストを採用。旅の記念にもなる特別な一枚です。

【実施期間】8月30日(土)から10月31日(金)まで

鎌倉高校前駅を、ビラボン歴代ロゴの総柄デザインで装飾！アイコニックな「クレヨンウェーブ」ロゴをはじめ、ビラボンの歴代ロゴがコラージュされたデザインの駅名看板やベンチ、柱、横断幕を設置予定です。

【実施期間】8月29日(金)から10月31日(金)まで

江ノ電×BILLABONG コラボアイテムローンチイベントを開催！DJ HASEBEによるパフォーマンスも！

江ノ電×BILLABONGコラボアイテムの発売を記念し、BILLABONG STORE湘南にてローンチイベントを開催致します。当日はDJ HASEBEをゲストとしてお呼びし、店内でDJパフォーマンスを実施致します。また、HASEBE氏のYouTubeチャンネル「WELCOME TO MY ROOM」にてライブ配信も行い、配信後はアーカイブとして保存予定です。

日 時：8月29日（金）

時 間：17：00～22:00（予定）

場 所：BILLABONG STORE湘南

参加費：無料

内 容：DJ HASEBEによるDJパフォーマンス

江ノ電×BILLABONGの‘コラボ制服’ 今年も着用中！

乗務員から駅員、売店スタッフまで、湘南を感じる‘コラボ制服’を夏季限定で着用。乗務員の制服には、背中に手書き風の江ノ電路線図が刺繍され、駅員、売店スタッフの制服は、ビラボンの過去から現在までのヘリテージロゴがコラージュされたデザイン。それぞれの制服に、江ノ電とビラボンのワッペンも配されている。

【着用期間】10月31日(金)頃まで

【 BILLABONGメッセージ】 コラボレーションプロジェクト実施によせて

私たちBILLABONGの歩みは、湘南の地に集う人々によろこびに満ちた価値ある時間と暮らしを創造し、湘南の環境と文化を守り続けてくれた、江ノ電と共にあります。

BILLABONGが掲げるブランドスローガン “Know the feeling” は、

海を愛し、海に入れば誰もが感じる “特別な感覚” を指す言葉です。

例えば、ひたすらサーフして日に焼けるとか、サンセットの中でチルアウトするとか、

ショーツのポケットから砂が出てくるといったような、

“ちょっとしたことだけど特別なあの感覚” を指しています。

江ノ電は、湘南の地で暮らす人々にとって、なくてはならないかけがえのない存在でありながら、

乗車するたびに心が躍る、アトラクションのような特別な存在であり続けています。

“Know the feeling”を感じ、愛する海、湘南を支え続けてくれた江ノ電と共に、“Know the feeling”の精神のもと、“ちょっとしたことだけど特別な”よろこびと賑わいを湘南の地に生み出すため、

本プロジェクトを進めてまいります。

これからも、湘南から世界へ。ローカルな視点を大切に、誇れる未来を江ノ電と共に描き続けていきます。

【 江ノ島電鉄メッセージ】 コラボレーションプロジェクト実施によせて

江ノ島電鉄は、同じ湘南・鎌倉エリアに拠点を持つ企業として、地域活性化に取り組む弊社ビジョンに共感していただけるBILLABONG（ビラボン）と共に、コラボレーションプロジェクトを実施いたします。

コラボ制服の着用やBILLABONGカラーで装飾される鎌倉高校前駅、江ノ電×BILLABONGオリジナルドリンクホルダーが当たるスタンプラリー等、湘南・鎌倉エリアへ訪れるお客様にとって「移動すること」自体が目的化する、楽しくなるような取り組みをこれからも提案していきます。