エグゼクティブゴルファー満足度100%！最先端パットシステムと弾道測定×マンツーマントレーニングを提供する「PUTTSALON TOKYO」がホームページをリニューアル

2025年6月にオープンした会員制インドアゴルフサロン「PUTTSALON TOKYO」（運営：AMBRA株式会社、所在地：東京都千代田区、代表取締役：小出遼）が、８月６日にホームページをリニューアルしました。

当サロンでは上質な設えの空間に、最新鋭のショット分析機「TRACKMAN」と世界的にも希少なパッティング専用トレーニングシステム「TOURPUTT」を組み合わせ、“測定・修正・確認”を1セッションで完結できる環境が支持を集めています。

TRACKMANを設置したゆとりあるプライベート空間

◇HPのリニューアルポイント

今回のHPリニューアルでは、動画やサロン内写真、レッスン風景、コーチ紹介、イベント紹介などのコンテンツを追加し、「PUTTSALON TOKYO」の世界観とサービス内容をビジュアル面でわかりやすく感じていただけるようになりました。

◇ エグゼクティブゴルファー満足度100％！当サロンのこだわり

当サロンでは、ゴルフを習うことに対するハードルを下げ、ゴルフ好きの方、上達したい方々にとって「習うのが当たり前」という環境と「上質なゴルフライフサロン」をご提案しています。それはプライベート空間・マンツーマンレッスン・パター・コミュニティで構成されています。

１.プライベート空間とマンツーマンレッスン

たとえばグループレッスンでは先生が打席に来てくれるまで待ったり、声掛けたら悪いかな、聞きたいな、ほかの生徒もいるなか聞きたいことが合ってるかな、などご自身のタイミングでは聞きづらいことや周囲を気にして存分に聞けないなどの声が聞かれました。

そのような状況下で、ビジネスではすでに立場のあるポジションにある方がスクールの中に入っていくのに抵抗がある、上達がなかなかできないなどの声が聞かれました。

当サロンは少人数のメンバー制ゴルフサロンであり、プライベート空間でマンツーマンレッスンを受けることが可能なため、どのような立場、ご職業の方でも気軽にご利用いただくことが可能です。

上質なレッスンを８０分間という時間の中、１対１で一方的ではなく、コミュニケーションをたっぷりと取りながら行うことで、上達を実感できるコーチングとして独自のレッスンを提供しています。

1球1球に対し、良い点とそこからどうするべきかを分析。生徒のスウィングに対する反応を見ながらレッスンを行う。

２.パターに重点を置くインドアゴルフサロン

ゴルフにおける上達に必要な要素であるのにも関わらず、一般的には練習環境が無く上達する方法が限られていると思われていたパターに注目し、初心者からプロまで、パターの上達に絶大な効果を発揮する最新鋭のシステムを導入。パターにおいても課題を明確にし、上達を実感できる専門性の高いレッスンを提供しています。

会社勤務も経験した元ツアープロの専属コーチ「RYO」によるデータと感性を融合した丁寧なコーチングと、時間をたっぷりと使用したマンツーマンレッスンが好評を得ている

３.会員様の交流

当サロンのメンバーには、名だたる会社の経営者、著名人の方が在籍しています。

また代表の関わりから、ゴルフとは関係の無い企業や有る企業問わずユニークな提携先、協力関係企業が多数あり、メンバー様の属性と併せて独特なコミュニティが形成されています。

HP上に掲載のあるレセプションパーティ時のイベント写真等にあるように、コンペや交流会など今後も当サロンを通したさまざまな交流会を企画していく予定。

レセプションパーティでの一幕。提携先のシャンパーニュと共にパーティに彩りを添えた

◇ご来店いただいたお客様の声

「PUTTSALON TOKYO」は、オープンから2か月弱で寄せられたGoogleレビュー（公式サイト掲載分）にて、全件★5.0／5の満点評価を記録。レビュー7件のうち6件が「最新計測機器の充実」、5件が「レッスンのわかりやすさ」「質の高さ」を評価しています。またgoogleの口コミだけではなく直接店舗に寄せられたコメントでも同様に、「今後の上達への期待」「２か月で７０台を達成できた」などレッスンに対する賞賛、感謝のコメントが多く寄せられています。

〈ユーザーの声 抜粋〉

「最新のトラックマンで弾道を正確に分析。パッティング専用の練習機で細かな感覚も鍛えられる。コーチの質が高く、長年の課題がその場で改善した」

「データで自分のパッティングの癖を可視化。見方や改善ポイントのアドバイスが具体的で参考になった」

「最新鋭の設備をゲーム感覚で学べて初心者でも上達実感。空間もお洒落で友人と再訪したい」

「ショットもパットも両方鍛えられる。理論的でわかりやすい指導で上達が早い」

「Very welcoming and helpful team!」

「最新のトラックマンで正確な弾道解析。パッティング専用機で細かな感覚も鍛えられ、長年の課題が即改善」

「データで自分のパッティングの癖を可視化。改善ポイントが具体的で参考になった」

「PUTTSALON TOKYO」は、ただの室内練習場ではありません。

“測定・修正・確認”というゴルフ上達の基本プロセスを、ワンストップかつ短時間で実現。ワンストップを通い放題で利用でき、かつ上質な空間設計も相まって、本気で上達を目指すエグゼクティブゴルファーの新たな拠点として注目を集め、法人契約、経営者の方の隠れ家としても機能しています。

