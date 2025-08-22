「ROMAN 3」開催決定！ 現役ワールドクラスの強豪ジョイルトン・ルターバッハの対戦相手を公募！最大賞金100万円！

ROMAN株式会社

ROMAN株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：渡辺直由）は、「ROMAN3（ローマン3）」を10月11日（土）に開催することを決定。日本発の道着MMA、ROMAN柔術の戦いが繰り広げられます。本大会では、海外メジャー団体を含めキック＆ MMAで複数のタイトルを奪取した、現役ワールドクラスの超強豪であるジョイルトン“ペレグリーノ”ルターバッハが日本初上陸し、道着MMAマッチに参戦することが決定。さらに、このジョイルトン選手に挑む対戦相手を募集いたします。

また、本大会に参戦予定である国内外トップクラスの柔術家・柔道家・MMAファイターを発表。本大会のスポンサーも募集いたします。対戦カード及び更なる注目選手の参戦についても、近日発表予定です。

ジョイルトン“ペレグリーノ”ルッターバッハの対戦相手募集

キック＆ MMAの海外メジャー団体で複数のタイトルを奪取した、世界を渡り歩く現役ワールドクラスの強豪ジョイルトン“ペレグリーノ“ルターバッハが遂に日本初上陸。道着MMAマッチでROMAN3に参戦します。つきましては、最大報酬100万円で、挑戦者を募集いたします！

是非ご応募ください。

＜挑戦者募集要項＞

ルール：ROMAN COMBAT（道着MMA）

※公式サイトのルールブック(https://ro-man.site/wp-content/themes/roman/images/ROMANCOMBAT%E9%81%93%E7%9D%80MMA%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB(hp).pdf)をご確認ください。

試合時間：15分（ラウンドなし）

応募条件：柔術紫帯以上 または プロ格闘技戦績5戦以上

体重：83.9kg以下（当日裸計量）

賞金：ファイトマネー50万円 ＋ 勝利ボーナス50万円（最大100万円）

募集締切：2025年9月11日（挑戦者が決定次第締め切り）

応募方法: ROMAN公式サイトより応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7Tsjq8HqHeOW-gmZJvZ6Bqfrw58PRnWyPJbiu_XeA-cObg/viewform)にて受付中

※応募者多数の場合はROMAN実行委員会による厳正な選考の上、対戦者を決定させていただきます。

ジョイルトン“ペレグリーノ“ルターバッハ選手について

ジョイルトン“ペレグリーノ“ルターバッハ

ブラジル出身・ドイツ在住。MMA通算50戦以上、10カ国を超える舞台で、相手を次々となぎ倒してきた。FENライト級王者（ポーランド）、MFCウェルター級王者（アルゼンチン）、X-Force MMAウェルター級王者（ブラジル）など、海外メジャー団体を含む複数団体で王座を獲得。

ルタ・リーブリ黒帯にしてキックボクシング世界王者。その寝技の源流は、伝説のルタ・リーブリ王者 アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ（ペケーニョ） の直弟子として授かったもの。ペケーニョとともにPRIDEでも活躍したアントニオ・ホジェリオ・ノゲイラをメンターとし、打撃も寝技も極めた現役ワールドクラスの超強豪である。「どこでも戦う」精神で国際戦線を沸かせ続けてきた男が、日本に初上陸し、ROMAN道着MMAマッチに参戦する。

※ジョイルトン・ルターバッハSNS：Instagram(https://www.instagram.com/peregrinotuf?igsh=cXZya2J3NzcwZmk3)

みつ葉グループ presents「ROMAN 3」大会概要

大会名：みつ葉グループ presents ROMAN3

日時：2025年10月11日（土）13時～17時予定

会場：GENスポーツパレス（東京都新宿区）

ルール：以下２つのルールで実施予定

1. ROMAN COMBAT（道着着用MMA）

2. ROMAN JIUJITSU（新柔術ルール）

観戦・視聴方法：会場観戦、およびオンラインライブ配信

※観戦チケットは9月上旬発売予定

主催：ROMAN株式会社、ROMAN実行委員会

ROMAN ３参戦予定選手（一部発表）

<道着MMA-ROMANCOMBAT>

・ヨースキストー（Impacto Japan BJJ）

IBJJF、SJJIF、アブダビ…世界を制した名実ともに世界のトップ柔術家が道着MMAで参戦。

・白川洸太（DESTINY JIU‐JITSU）

必殺の打撃を武器にパンクラスのタイトルマッチまで登り詰めた男、“押忍マン洸太”こと白川は柔術大会でも結果を残すオールラウンダー。道着MMAでこそ彼の本当の実力が発揮されるかも知れない。

・大浦マイケ（IGLOO）

JBJJF柔術現役全日本王者。ROMAN2では元UFCファイターを秒殺した天才柔術家マイケが再び道着MMAに参戦。

・石川英司

DEEPやPANCRASEなど日本MMAの舞台で30勝以上を経験。レスリングを基盤とした“無限ループ”スタイルで知られる一流 MMAファイターが電撃参戦。

・清水俊一（宇留野道場）

元UFCファイターでありROMAN ONE道着MMAメインイベンターの清水が3大会連続ROMANに参戦。

・松本大輔（X-TREMEEBINA）

ROMAN ONE道着MMAメインイベンターであり、ZSTの理念である回転体の体現者。

・エリック・メネギン（IGLOO）

Marianas Pro Manilaで階級別と無差別の二冠に輝き、KIT9のトーナメントを制した一流柔術家が道着MMAに挑戦。

・竹本啓哉（ALIVE）

GLADIATOR第8代バンタム級王者、柔術黒帯の竹本が道着MMAに参戦。

・岡澤弘太

MMAで30戦のキャリアを誇り、2024年SJJIF世界柔術王者にも輝くなど、MMAと柔術を極めた実力者。

・瓜田幸造（掣圏会）

掣圏道四段・佐山聡最後の弟子である瓜田が前回の鮮やかなKO勝利から連続参戦。

・ハシモト・ブランドン（JAWSWEST）

GRACHAN無差別級ランキング1位のヘビー級ファイター。打撃力も兼ね備え、シュートボクシングでもTKO勝利を挙げた実力者。

・田馬場貴裕（IMPACT）

いつ何時、誰とでも闘う男。プロレスラーであり総合格闘家であり団体の代表でもある田馬場が前回大会に続き連続KO勝利なるか。

・西村刀（IMPACT）

ROMAN ONEで柔術黒帯をパウンドアウトしたPFC MMAトップファイターのカタナマンこと西村刀が再びROMANに参戦。

・テイラー・ラング（Clubber Lang MMA）

ROMAN IIで圧倒的な強さを見せつけたカナダの猛者が連続参戦。

・橋本圭右（フィジカルスペース柔術アカデミー）

主要柔術大会で安定した上位戦績を持つ、柔術とプロレスを横断する異色のグラップラー。

・小松凌介（吉本興業）

吉本興業のアンビション/のっちんこと小松凌介。ROMAN ONEで衝撃的な一本勝ちを収めた格闘家。

・中里謙太（T-gripTokyo）

MMA本格始動のため東京に拠点を移した若獅子が連続参戦。

＜ROMAN柔術 -ROMAN JIUJITSU-＞

・半谷泰佑（リバーサルジム横浜グランドスラム）

３年半という史上最速でブラジリアン柔術黒帯を取得し黎明期の柔術界にその名を馳せた天才柔術家が長い沈黙を破りマットに帰って来た。

・岡本裕二（RJJ）

2024,2025IBJJFアジア柔術選手権2連覇 とにかく極めに拘るそのスタイルから“鬼極”の異名を取る柔術家。

・八巻佑（X-TREMEEBINA）

全日本実業柔道個人選手権王者、アジア柔術選手権黒帯王者。柔道と柔術を極めた強豪

・大脇征吾（リバーサルジム横浜グランドスラム）

ROMAN IIで衝撃的な一本勝ちを収めた新世代の強豪グラップラーがROMANに連続参戦

スポンサーを募集

ROMAN 3では、大会や出場選手へスポンサードいただける企業・個人様を募集しています。

＊スポンサーシップのメリット

・ケージ・動画・実況・道着等での企業ロゴ/企業名露出

・オンラインライブ＆アーカイブ配信によるデジタルプロモーション

・スポンサー席ご招待（VIP、SRS席など）

・格闘技/柔術ファン層への強力なマーケティング機会

など。お気軽にお問い合わせください。

運営団体について

ROMANは、CEOの渡辺直由、名誉顧問の中井祐樹、実行委員会代表の弘中邦佳など、日本国内総合格闘技界の黎明期を支えた格闘家たちが運営しています。彼らの豊富な経験と知識が詰まったこの大会は、格闘技界に新たな革新をもたらします。

会社名：ROMAN株式会社

所在地：神奈川県鎌倉市小町1-9-3 B1

設立 ：2024年3月6日

役員 ：代表取締役CEO渡辺直由 取締役COO住吉優 名誉顧問中井祐樹

事業内容 ：格闘技の普及、選手の育成、格闘技大会の開催、運営

公式サイト：https://ro-man.site/

公式SNS：

X : https://x.com/romancombat(https://x.com/romancombat)

Instagram : https://www.instagram.com/romancombat/

Youtube : https://www.youtube.com/@ROMAN_ch_official

Mail：info-roman@ro-man.site

※ウイルス感染症の影響や自然災害などやむを得ない理由により、

急遽大会を中止または延期する場合がございます。予めご了承ください。

※上記大会概要は予告なく変更になる可能性がございます。