i-dleのMIYEON、日本国内1位ドラマ「グラスハート」MVで主演でとして活躍!!

i-dleのMIYEONが日本の人気ドラマのミュージックビデオで主演を務めた。

MIYEONは21日公開されたNetflixオリジナル日本ドラマ「グラスハート」の『永遠前夜 / Forever Eve』のミュージックビデオで俳優・醍醐虎汰朗と一緒に初恋のときめきを爽やかに表現した。特にラストシーンでは、切ない表情演技と共に相手が懐かしむ存在として深い余韻を残し視線を集めた。

「グラスハート」は音楽での成功を目指す若者たちの青春を描いたドラマで、同じタイトルを原作とした作品である。公開後、日本国内Netflix週間チャート1位を獲得し、非英語圏グローバルチャート8位にランクインするなど大きな人気を集めた。ドラマの中のバンドのTENBLANKが歌った『永遠前夜 / Forever Eve』が収録されたフルアルバム『Glass Heart』は、Apple Musicの日本アルバムチャート1位を獲得し、ヒットを続けている。

ミュージックビデオは「グラスハート」の主演俳優であり、日本版「私の夫と結婚して」の主演として知らせる俳優・佐藤健が自ら監督を務め特別感を加えた。MIYEONと息を合わせた醍醐虎汰朗は韓国映画「鳳梧洞の戦闘」に出演した経験を持ち、最近では舞台「千と千尋の神隠し」でハクを演じて注目された。

一方、MIYEONが所属しているi-dleは日本で活動の幅を広げている。先日、日本の大型フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」に出演したi-dleは、10月3日にJAPAN 1 st EP『i-dle』をリリースし、10月4日、５日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ、18日と19日には神戸・GLION ARENA KOBEで日本ツアーを開催する予定だ。

■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE

https://i-dle.cubeent.co.jp

■i-dle JAPAN OFFICIAL X ACCOUNT

https://twitter.com/i_dle_JP

■i-dle JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「NEVERLAND JAPAN」

https://neverland-japan.com/

写真：「グラスハート(GLASS HEART)」の「永遠前夜/Forever Eve」ミュージックビデオキャプチャ