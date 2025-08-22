ダブル セーラム40周年。時代を超えて愛され続ける美容液

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、クラランスNo.1*美容液、「ダブル セーラム」の誕生40周年を記念し、数量限定のスペシャルキット（全3種）を2025年8月22日（金）より発売いたします。

創業者ジャック・クルタン・クラランスの哲学と情熱を受け継ぎ、1985年の誕生以来、常に新たな研究視点を取り入れ、進化を続けるエイジングケア美容液「ダブル セーラム」。

1985年に誕生した初代「ダブル セーラム」は、「肌の若さのために必要なあらゆる植物由来成分を、ひとつの製品に配合し最高の美容液をつくりたい」という、創業者ジャック・クルタン・クラランスの発想から始まりました。

1985年発売 初代「ダブル セーラム」

先進のサイエンスを搭載して、美肌の運命をつくりだす”タイムトラベル美容液”へと進化した「ダブル セーラム」は、その誕生より40周年を迎えました。

最新の皮膚科学研究に基づき、ブランド独自の「植物バイオテック」の技術を用いて、肌にアプローチするクラランス。

クラランスを象徴するエイジングケア*1 美容液、「ダブル セーラム」は、科学の革新の可能性を切り開いてきました。

自然のエネルギーを凝縮した植物エキスによる水相と油相のデュアル処方は、肌との親和性に優れ、年齢にとらわれない本質的な美しさを育んできました。

クラランス研究所では、エピジェネティクスに関する研究を行い、睡眠・食事・運動・ストレスなどの不健康なライフスタイルによって進行する老化を「エピ・エイジング」と名付けました。エイジングケア研究の限界に挑戦し、ブランドならではの「植物バイオテック」の研究を推進しています。

誕生から40年を迎えた「ダブル セーラム」は、いまなお美肌の運命を切り拓く力を秘めています。

40年の革新。時を超える、美しさ。

時を超えて愛され続ける「ダブル セーラム」。

「ダブル セーラム」の誕生から40周年を記念して、人気のスキンケアアイテムを集めた特別なキットが数量限定で登場いたします。

40年のたゆまない革新と、愛され続ける二相式のダブルフォーミュラ。

エピジェネティクス理論と先進の植物バイオテックで、全方位エイジングケア*1 にアプローチします。

年齢、スキンタイプにかかわらず、美肌を叶えたいすべての方に、健やかさとしなやかさのある肌へ導きます。

40年の研究が導く、クラランスならではのエイジングケア*1 体験を。

CLARINS「ダブル セーラム 40周年 セット 30ｍL」12,100円（税込）

製品名称 ダブル セーラム 40周年 セット 30mL

販売価格 12,100円（税込）

発売日 2025年8月22日（金）数量限定発売

セット内容 ダブル セーラム ADC 30mL（現品）、ジェントル フォーミング クレンザー N エキストラコンフォート 30mL、Mアクティブ ナイト クリーム N 15mL、オリジナルポーチ

やわらかな泡で洗い上げるクレンザーと、キメの細かい、なめらかな肌に導くナイトクリームをセットに。

ファーストエイジングケア*1 にふさわしい、クラランスのスキンケアルーティーンを。

CLARINS「ダブル セーラム 40周年 セット 50mL」17,380円（税込）

製品名称 ダブル セーラム 40周年 セット 50mL

販売価格 17,380円（税込）

発売日 2025年8月22日（金）数量限定発売

セット内容 ダブル セーラム ADC 50mL、リニュープラス ボディ セラム 30mL、オリジナルポーチ

ボディ用エイジングケア*1 美容液のトライアルサイズをセットに。フェイスからボディまで、豊かな香りに包まれながらトータルエイジングケア*1 を。

CLARINS「ダブル セーラム 40周年 セット 75mL」23,650円（税込）

製品名称 ダブル セーラム 40周年 セット 75mL

販売価格 23,650円（税込）

発売日 2025年8月22日（金）数量限定発売

セット内容 ダブル セーラム ADC 75mL、ワン ステップ エクスフォリエイティング クレンザー SP 30mL、ファーミング EX アクティヴ クリーム オールスキン 15mL（日本未発売品）、オリジナルポーチ

活力を与え、瞬時に肌を明るく。

エイジングケア*1 の底上げができるスクラブ洗顔と、日本未発売の日中用エイジングケア*1 クリームをセットに。

1985年の誕生以来、クラランスを象徴する製品として愛されてきた「ダブル セーラム」。

クラランスは、40年にわたりエイジングケア*1 の研究を重ね、その限界に挑み続けてきました。

『ダブル セーラム ADC』は、800種の植物の中から新たに選び抜かれたプロヴァンス産 オーガニック ダンチクエキス*2 を、化粧品において世界で初めて採用。使用しているエキスは、100％メイド・イン・フランスで、クラランス独自のオーガニック認証成分です。エピジェネティクス理論と先進の植物バイオテックにより、全方位でエイジングに立ち向かい、年齢やスキンタイプにかかわらず、すべての人の叶えたい美肌に導きます。

クラランス研究所は、あらゆる科学的なリソースを駆使し、数百種類もの植物エキスの化粧品原料としての有用性を解明し、肌における相互作用を追求しています。

『ダブル セーラム ADC』は、植物エキスと活性分子を組み合わせた「デュオ」で配合する、ハイブリッドな新処方に加え、進化しました。

オーガニック ダンチクエキス*2 をはじめ、27種のパワフルな有用成分を配合し、現代社会の過酷な肌ストレス*3 を跳ね返すような、健やかさとしなやかさをもたらします。肌をすみずみまで*4 うるおし、ふっくらと内側*4 から弾むようなハリを感じる、ツヤ肌へと導きます。

『ダブル セーラム ADC』は、肌を保護する保護膜（皮脂膜）の比率を生体模倣（バイオミメティック）した「水分7：油分3」の2相式。黄金バランスで配合したオイル×ウォーターのダブルフォーミュラで、すべての肌タイプに対応し、素肌を優しく保湿して包み込みます。

乳化剤を使用していないこだわりの2相式で、乾燥した肌にもしなやかに素早く溶け込むテクスチャー。軽く、シルクのようになめらかで、べたつきを残さずしっとりとした心地よさで包み込みます。

より感度が高く、細部までこだわりを持つ日本人女性にも評価されたテクスチャーです*5 。

忘れがたいフレッシュ フルーティ フローラルが広がる、シグネチャー・フレグランス。世界中で愛される香りは、そのまま新生「ダブル セーラム」へ。

プラスチックの使用量を削減したエコデザインとイノベーティブな新ボトルデザインに進化。

ストレスなく2相のセラムを同時に取り出すことができる「ハイドリック＋リピディック・システム」を採用し、ボトルの外側にウォーターセラム、内側にオイルセラムが入ったクラランス独自のダブル構造ボトルで、肌に乗せる直前に2つのセラムが混ざり合います。

天然由来成分95％*6 で、自然の恵みをこころゆくまで体感できます。

クラランス『ダブル セーラム ADC』

https://www.clarins.jp/double-serum-adc/



* クラランス調べ。クラランスにおける2024年国内売り上げ金額

*1 年齢に応じたお手入れ

*2 ダンチク茎エキス（整肌成分）

*3 乾燥など

*4 角層のこと

*5 日本人の肌でテスト済み

*6 自然由来指数95％（水を含む）ISO16128に準拠

