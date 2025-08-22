食べられる誕生石！9月の誕生石サファイアをイメージしたアイスタルトを20台の限定販売

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、9月の誕生石を寒天菓子で表現したアイスケーキ【誕生石のタルト～9月サファイア～】が数量限定で登場。公式オンラインストアにて2025年8月25日（月）正午より20台限定で販売開始いたします。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-9%E6%9C%88%E3%82%B5%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2?_pos=22&_sid=1d25ad3ad&_ss=r(https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-9%E6%9C%88%E3%82%B5%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2?_pos=22&_sid=1d25ad3ad&_ss=r)

毎月販売開始すぐに完売する人気商品【誕生石のタルト～9月サファイア～】

神秘的なブルーに輝く9月の誕生石“サファイア”をイメージしたアイスケーキが登場。ひとつひとつ職人が切り出す琥珀糖の切りたての輝きをお楽しみいただける特別なタルトは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな一品です。トップには、9月の誕生石「サファイア」をイメージした深いブルーの色合いのこうぶつヲカシと、同じく9月の誕生石「クンツァイト」をイメージしたこうぶつヲカシが輝きます。誕生石のタルトは制作の手間が非常にかかる作品のため、20個と少量しかお作りすることができず、ありがたいことに、毎月販売開始まもなくの完売が続いています。嬉しくもご期待に添えず申し訳ない気持ちですが、誕生石のタルトをかけがえのないものとしてお楽しみいただければと思います。

9月の誕生石サファイアの石言葉

切り分けた断面切りたての琥珀糖の輝きをそのままにお届けする

サファイアの石言葉は「誠実」「慈愛」「知恵」。澄んだ青色の輝きには、心を落ち着かせ、真実を見つめる力があるといわれています。古くから大切な人への贈り物としても選ばれてきた、気品ある宝石です。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな一品です。石言葉のカードを添えてお届けします。

こだわりの素材をちりばめて

土台には、人気の「宝石のカッサータ」と同じく、生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだこだわりのクリームを使用。ひんやり濃厚なのに、軽やかな口どけが魅力です。

【 商品概要 】

商品名：誕生石のタルト～9月サファイア～

販売価格： 6,480円（税込）

原材料名：砂糖（国内製造）、タルト（小麦粉、マーガリン、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、鶏卵、アーモンド、乳清たんぱく、食塩）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、クリーム、ホワイトチョコレート、レモンピール、カシューナッツ、ビターチョコレート、ピスタチオ、ラズベリー、すぐり、寒天、マスカットリキュール、いちごピューレ、ミント、ピーチリキュール、ココナッツリキュール/トレハロース、安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、乳化剤、膨張剤、着色料(アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド）、酸味料、香料、（一部に乳成分・小麦・卵・大豆・カシューナッツ・アーモンド・オレンジ・ももを含む）

重量 ：370g

商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+こうぶつヲカシが3センチ程度の高さのります

ケーキトレー(ドーム型の蓋つき容器）のサイズ：155mmφ×76mmH

配送箱のサイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)

賞味期限：1カ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

【購入方法】

＜オンライン＞

販売開始日 ： 2025年8月25日正午より販売開始。8月26日より順次発送。

配送について ： 送料別途・全国発送

オンライン購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ： https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/)

9月の誕生石を表現した琥珀糖【9月のこうぶつヲカシ -誕生石サファイア-】も同日販売開始！

毎月一か月間だけお作りする誕生石のこうぶつヲカシ。9月のBOXでは、母岩付き原石や宝石など、さまざまな色と形でサファイアを表現。ミントの葉を煮詰めた自家製ミントシロップと砂糖から織りなす味わいは、スッキリとしたミントの爽やかさおお楽しみいただけます。サファイアと同じく９月の誕生石であるクンツァイトは、淡いピンクとも紫ともつかないローズのような美しい色合いの琥珀糖で表現しています。鉱物採取箱をイメージした化粧箱に詰めてお届けします。お誕生日の贈り物やご自分へのご褒美として、毎月大変好評いただいています。

ハラペコラボについて

【9月のこうぶつヲカシ -誕生石サファイア-】価格：3,240円（税込）９月の誕生石を手切りの琥珀糖で表現。表面はシャリっと、中はぷるんとした食感がおもしろい。

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など