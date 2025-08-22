「佐賀のごほうび定期預金」全国で受付開始！

株式会社 佐賀共栄銀行

佐賀共栄銀行（本社：佐賀県佐賀市、頭取 二宮 洋二）は、佐賀県の名産品を全国へ届けるキャンペーン「佐賀のごほうび定期預金」を開始いたします。

本キャンペーン期間中に、「佐賀のごほうび定期預金」にお預け入れいただいたお客さまは、佐賀県の名産品を集めたカタログの中からお好きな特典を選んでいただけます。さらに、お預け入れの口数に応じて、より特別な特典をお選びいただけます。特典には、佐賀牛や有明海苔、有名旅館の利用券など佐賀の魅力を存分に楽しめる逸品をご用意しています。

佐賀共栄銀行は、地域に根差した金融機関として、地元企業や生産者の発展を応援してまいりました。本キャンペーンを通じて、全国のお客さまに佐賀県の魅力を体感していただくとともに、地域経済の活性化に貢献してまいります。

●キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55718/table/2_1_ba41cf3b09f83eabc575a1994c14f29f.jpg?v=202508220656 ]