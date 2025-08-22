【署名3万筆突破・記者会見実施】香川県が解体方針の丹下健三設計「旧香川県立体育館」の保存・利活用を求める署名が3万筆突破、香川県議会議員・高松市議会議員へのアンケートも踏まえ記者会見実施へ

旧香川県立体育館再生委員会

世界的建築家、丹下健三氏が設計した「旧香川県立体育館（通称：船の体育館）」を解体するという香川県の方針に対し、保存・利活用を求めるオンライン署名が約３週間で3万筆を突破しました。世論の高まりを受け、香川県議員・高松市議員に対してアンケート調査を実施します。

また、文化庁文化審議会文化経済部会建築文化ワーキンググループ（WG）から建築が持つ文化的価値を客観的に評価した資料、この建物が大地震時にも建物の倒壊などはせず、耐震改修も可能であることを専門家の知見から示した構造性能評価レポートなどを追加資料として香川県に提出しております。

旧香川県立体育館再生委員会は改めて香川県に対し、建物の保存・利活用に向けた議論の機会を設けることを強く求めるため8月26日に記者会見を実施することとなりました。

■署名活動 3万筆突破

7月28日に開始した旧香川県立体育館の保存・再生を求める署名活動は、約3週間で30,000筆を超える賛同が集まりました（オンライン/紙の合算で約3.8万(8月22日時点)※継続中）。

この結果は、多くの人々が建物の保存を強く願っていることの表れと考えています。

署名活動の様子１.署名活動の様子２.■香川県議会議員・高松市議会議員への意識アンケート実施

世論の高まりを受け、香川県議会議員・高松市議会議員に対しても旧体育館の保存・利活用に対する意識アンケートを実施。結果に関しては議員名とともに今後公表予定となっています。

アンケート対象:香川県議会議員・高松市議会議員

回収期間:2025年8月18日-23日

■記者会見の実施(8月26日)

民意の高まりと県の懸念に対する耐震改修の性能評価・建物の文化的価値などの追加資料を踏まえ改めて、県に対し対話の場を求め、今後の展望についての記者会見を8月26日に実施します。

記者会見では香川県議会議員・高松市議会議員に対して行ったアンケート結果に関しても公表予定です。

日時：2025年8月26日(火) 11:00～12:00

場所：高松市内(取材希望の方はご連絡ください、eメール : info@kpg-rebirth.jp）

〇登壇者

・長田慶太 (建築家、委員長)

・上杉昌史 (コンサル、副委員長)

・青木茂 (建築家、理事)

・山口誠二 (乃村工藝社)

・後藤治 (文化庁文化審議会委員)

・西山喬祐 (弁護士)

・瀬口悠真 (弁護士)

・中野優作 (株式会社BUDDICA 代表取締役)★

・斎藤公男 (構造家、元日本建築学会会長、日本大学名誉教授)☆

・岡雄大 (株式会社Staple 代表取締役)☆

・森俊子 (ハーバード大学大学院教授)▽

☆オンライン ▽VTR ★調整中

メッセージ:丹下憲孝 (TANGE建築都市設計 代表 / CEO)

〇YouTube配信

同日18:00より、YouTubeチャンネル 「TheAxisKagawa 」にて記者会見の内容を配信いたします。

https://youtube.com/@TheAxisKagawa

■8/6 提出済み追加資料１.文化庁ワーキンググループ提出資料

旧香川県立体育館の保存再生に関する文化庁のワーキンググループ座長 後藤治教授による提出資料を、ホームページに公開しました。

この資料は、この建築が持つ文化的価値を客観的に評価したものです。

文化庁ワーキンググループ提出資料(https://kpg-rebirth.jp/text/AgencyforCulturalAffairs)

■8/6 提出済み追加資料２.構造性能評価レポート

旧香川県立体育館の構造性能評価レポートを公開しました。

専門家による詳細なレポートは、この建物が大地震時にも建物の倒壊などはせず、耐震改修も可能であることを示しています。

構造性能評価レポート(https://kpg-rebirth.jp/text/Structure)

■8/6 提出済み追加資料３.香川県知事への手紙

旧香川県立体育館の保存再生について、知事への手紙をホームページに公開しました。

私たちはこの建築を救うため、知事に直接対話の場を求めています。ぜひご一読ください。

香川県知事への手紙(https://kpg-rebirth.jp/text/LettertoGov)

■各種リンク

※記者会見時の提案資料は下記リンクよりご確認いただけます。

旧香川県立体育館再生委員会公式Web(https://kpg-rebirth.jp/text/plan)

※署名サイト

丹下健三の名建築「旧香川県立体育館」を救おう！

Save the Boat Gym - A Masterpiece by Kenzo Tange(https://www.change.org/p/3%E4%B8%87%E4%BA%BA%E7%BD%B2%E5%90%8D-%E4%B8%B9%E4%B8%8B%E5%81%A5%E4%B8%89%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89-%E6%97%A7%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8-%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%8A%E3%81%86-save-the-boat-gym-a-masterpiece-by-kenzo-tange)