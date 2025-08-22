英国発ライフスタイルブランド《ロックフィッシュ ウェザーウェア》、日本国内初の常設店を2025年9月12日（金）ラフォーレ原宿にオープン

株式会社豊田貿易




株式会社豊田貿易は、同ブランドの日本総代理店として、2025年秋冬シーズンより本格的に展開を開始し（※総代理店契約は韓国・株式会社AU BRANDZと締結済）日本国内初となる常設店舗をラフォーレ原宿（東京都渋谷区）に、2025年9月12日（金）よりオープンいたします。





英国発の“気候を纏う”ライフスタイルブランド《Rockfish Weatherwear》。


2004 年、イギリス南西部・デヴォン州の豊かな自然の中で誕生し、晴れの日も雨の日も快適に履けるシューズを軸に展開。上品なルックスと実用性を兼ね備えたデザインで支持を集め、韓国ではK-POPアイドルやセレブリティが毎シーズン愛用。感度の高い女性たちもスタイルに取り入れることでトレンドとなり、その勢いは日本でも注目を集めつつあります。“メリージェーン”や“レースアップ スニーカー”は、バレエコアや Y2K といったトレンドを映しながら、英国特有の気まぐれな気候に根ざしたトラッドな魅力も共存。フェミニンとシャープ、トレンドとタイムレスが交差し、足元から新しいスタイルを提案します。



日本初の実店舗となるラフォーレ原宿店は、ブリティッシュクラシックとモダンな感性を掛け合わせたインテリアで、心地よさと抜け感のあるカジュアルな雰囲気を演出。英国の気まぐれな天候を思わせる深みのあるネイビーブルーに、温もりと洗練を添えるウォルナット調を組み合わせ、訪れるたびに気分が高まり、ディテールまで楽しめる空間となっています。



■オープニング ノベルティ


ブランド オリジナルバレエシューズ キーチャーム（全3色）1点を11,000円以上（税込）お買い上げのお客様に、プレゼントいたします。数量限定につき、なくなり次第終了となります。







■Rockfish Weatherwear ラフォーレ原宿店 概要


オープン日：2025年9月12日(金)


営業時間：11:00～20:00


住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目11-6 1F


店舗面積：36.16平方メートル





〈Rockfish Weatherwear ラインナップ紹介（一部）〉



QUARE TOE TWO STRAP MARYJANES 価格：11,550円

BELLA QUILTED MARYJANES 価格：11,550円


ZANE X-STRAP SNEAKERS 価格：15,950円

BRYN VELCRO SNEAKERS 価格：17,600円

　



