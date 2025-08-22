日本テレビアナウンサーが立ち上げたブランド Audire（アウディーレ）が玉川高島屋でPOPUPを開催 ＜10月1日(水)～10月7日(火)＞

株式会社CEORY

普段は公式オンラインストアでご覧いただいているプロダクトを、実際にお手にとって試着して頂ける貴重な機会です。秋冬新作をはじめ、玉川高島屋先行発売カラーアイテム、再販した即完ドレスもございます。

◆Audire POPUP STORE 詳細



開催期間：2024年9月25日（水） - 2024年10月1日（火）

場所：玉川高島屋本館３階 Ｔ-ステージ３

住所：東京都世田谷区玉川３丁目１７－１

営業時間：10:00 - 20:00（最終日は19:00閉場）

POPUP 先行販売カラー ドレス



2023年春の発売以降、常にランキングトップインし、5度目の再販中のCatherine flare dress。派手な装飾がなくワンカラーだけれども、周囲に埋もれず上品な雰囲気をまとうドレスはAudireのアイコニックともいえる名品に。

そんなドレスの新色グレーがPOPUP会場にて先行販売いたします。

Catherine flare dress (Gray) \25,300

即完したセパレート見えドレスもラインアップ

昨年末の発売後に即完し、追加生産分も売り切れとなった名品ドレス「Cheer up peplum dress」がPOPUP会場にてご試着いただけます。

華やかなハレノヒ、仕事の打ち合わせ、食事会など、幅広い”ここぞというとき”に自信を与えてくれるドレスは、お出かけが特別なものになる一着です。

Cheer up peplum dress (Navy) \38,500

夏から秋にかけて、参観日や保護者会といった学校行事、仕事上の大切なご挨拶などフォーマルな印象が求められるシーンが増えてきます。

そんな少し背筋を伸ばしたくなる日に、”頼れる一着”があるだけで、日々の装いにひとさじの自信とゆとりをもたらしてくれるーAudireは、そんな存在でありたいと願っています。

もちろん、見た目だけでなく着心地にもこだわり、動きやすさやお手入れのしやすさといった実用性も備えて、気負いすぎずに「きちんと感」を纏える工夫も詰め込みました。

25AW “quiet” 新作



8月から10月にかけて発売する25AWコレクション”quiet”の新作アイテムも全て販売。

シンプルなデザイン、落ち着いたトーンでありながら静けさの中にある強さ、自分らしくしなやかに佇む美しさへの想いを込めました。

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)

《オンラインストア》

https://audire.jp/