株式会社MOSVA 新サービス『民泊駆けつけ代行』民泊運営に欠かせない「駆けつけ代行」とは？そもそも何をするの？施設から10分圏内？

民泊運営の課題

民泊は運営者が常駐しないため、緊急事態への即応が難しいという特徴があります。

鍵の紛失、ゲストの体調不良、家電やガスの不具合、さらには近隣住民とのトラブルなど、突発的な問題が起こる可能性は少なくありません。

駆けつけ代行とは

こうしたリスクに備える手段が「駆けつけ代行」です。ホストの代わりに現場へ駆けつけ、緊急対応を行うサービスで、都市部を中心に展開しており、ホストの負担を大きく軽減できます。

運営物件が家の近くではない方は、そもそも申請時に駆けつけ要員の情報提供が求められますので、弊社にお任せください！！

条件に合った提案をさせていただきます。

駆けつけが必要なケース

鍵の紛失：即時対応必須。スマートロック導入も有効。

ゲストの体調不良：救急搬送が必要な場合も。

消耗品の交換：電球、トイレットペーパーの補充・交換等

ガス不具合：安全性を優先しガス会社対応を検討。

近隣トラブル：関係悪化を防ぐため迅速対応が不可欠。

民泊運営において大切なこと

参考になりましたでしょうか。

手がつけやすい投資だと謳う人もいますが、案外民泊運営は始めるまでの障壁が高く、準備がないと申請だけで数ヶ月の時間を要することもよく耳にします。

弊社では駆けつけ代行をはじめ、申請からデザイン、清掃等、民泊に関する全てのことを個別、一括で代行可能です。

中でもインテリアデザインに関して、現在民泊運営中の方で集客が伸び悩んでいる方の多くは、デザイン的要素が大きいと私たちは考えております。

弊社は年間10件以上の民泊を自社開業し、そこで得たノウハウをもとに、実際に泊まりに来られる、年齢、国籍、属性等のマーケットに合わせたインテリアデザインを得意としています。

1度入れてしまうと、中々途中で変えにくいインテリアをはじめから本気で私たちと考えてみませんか

また、おしゃれな部屋ではなく、収益性の高いお部屋にさせて下さい。

自社運営物件のインテリアデザイン例（ポートフォリオ）

徐々にではなく、初めから納得のいくお部屋を作り、楽しく稼げ、満足のいく民泊運営のお手伝いをさせてください。

私たちはまだ小さい企業ではありますが、その分スピーディーに柔軟に対応させていただきます。

自社運営 民泊ブランド ZenAbode

