2025-26シーズンキャプテン・副キャプテン決定のお知らせ

日頃よりベルテックス静岡の報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。
この度、2025-26シーズンのキャプテン・副キャプテンが決定しましたのでお知らせいたします。



【キャプテン：加納 誠也（ SEIYA KANOU ）】



◼︎背番号：41


◼︎ポジション：PF


◼︎生年月日：1989年4月9日


◼︎身長：196cm


◼︎体重：95kg


◼︎出身：愛知県尾張旭市


◼︎出身校：筑波大学









加納 誠也 選手 コメント


皆様、こんにちは！


今シーズンも森HCのもとでキャプテンを務めさせていただきますベルテックス静岡 #41 加納誠也です！！


キャリアや経験のある選手が多くいるので一人一人がリーダシップをとってチームの行くべき方向や選手、チームがうまくコミュニケーション取れるようにチームのカルチャーを築いていけるようにしたいと思います！


今シーズンは昇格がないシーズンとなりますが "優勝" を目指して1試合1試合全力でプレーをします！！


またスポーツで静岡の街をワクワクすると共に、ベルテックス静岡が県民の皆様に良いニュースを届けられるよう頑張ります！！


今シーズンも熱い応援よろしくお願いします！！


NOBRAKE！！！




【副キャプテン：橋本 竜馬（ RYOMA HASHIMOTO ）】



◼︎背番号：0


◼︎ポジション：PG


◼︎生年月日：1988年5月11日


◼︎身長：178cm


◼︎体重：81kg


◼︎出身：福岡県


◼︎出身校：青山学院大学





橋本 竜馬 選手 コメント


今シーズン副キャプテンをさせていただくことになりました橋本竜馬です。


バスケットボールに打ち込ませて頂けることをベルテックス静岡そして静岡という土地、パートナー企業の方々そしてブースター皆様に感謝します。


そんな皆様とベルテックス静岡の歴史を色濃く共有していけるよう、バスケットボールをできる日々を選手の中で1番濃厚に過ごしていきたいと思います。


今年のベルテックス静岡は男臭さ、暑苦しさを全面に押し出します。


よろしくお願いします。