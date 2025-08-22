ブライトリング初の自社製パーペチュアルカレンダークロノグラフムーブメント、キャリバーB19を搭載したナビタイマー 日本限定が初登場

ブライトリング・ジャパン株式会社

創業140周年を記念し、昨年発表されたブライトリング初の自社開発パーペチュアルカレンダークロノグラフムーブメント、キャリバーB19。この革新的なムーブメントは、ブランドを象徴するアイコンモデルの140周年アニバーサリー リミテッドエディション3種に初めて搭載され、大きな注目を集めました。そして本年、このキャリバーB19を搭載した日本限定モデルがついに登場。マザーオブパールの美しいダイヤルを採用した、限定20本の希少なナビタイマーです。

ナビタイマー B19 クロノグラフ 43 パーペチュアルカレンダー ジャパン リミテッド

70年以上にわたり、ブライトリングの象徴として名高いナビタイマーは、一目でわかる回転計算尺、刻み入りベゼル、クロノグラフ機能が特徴。時計愛好家の間でも時計史に残るマスターピースの一つと目されています。パーペチュアルカレンダー機構を搭載したブライトリング初のマニュファクチュール・ムーブメントであるキャリバーB19を搭載する本作は、その最上位の存在と言えます。

キャリバーB19は、2009年に発表されたクロノグラフムーブメント、キャリバー01に始まるブライトリング自社開発ムーブメントの最新進化形です。COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）認定を取得し、さらにブランド独自の経年変化シミュレーションをクリアしています。ブライトリングらしいクロノグラフ機構と、うるう年と28日、30日、31日の月を自動修正する複雑なカレンダー機構を搭載。曜日、日付、月、ムーンフェイズを表示し、およそ100年にわたりその調整は不要に。さらに、約96時間という驚異的なパワーリザーブを誇っています。ラ・ショー・ド・フォンにあるブライトリングのムーブメント工房「クロノメトリー」で設計され、そこで製造・組み立ても行われています。

ナビタイマー B19 クロノグラフ 43 パーペチュアルカレンダー ジャパン リミテッドは、18Kレッドゴールド製43mmケースにマザーオブパールを文字盤に採用。天然由来だからこそ、一点ずつがそれぞれの煌めきを放ち、12時位置の精巧なムーンフェイズが美しく映えます。内蔵するコンプリケーション・ムーブメントのみならず、文字盤でもブランドのクラフツマンシップを感じられる最高峰のクロノグラフ。日本限定わずか20本、それぞれが唯一無二のタイムピースです。

ブライトリング

1884年に設立されたブライトリングは、スイスを代表する時計メーカー。近代のクロノグラフを発明し、ナビゲーションツールウォッチのパイオニアとなった革新的な企業です。現在もカジュアルで包括的かつサステナブルな高級ブランドとして、世界で150以上のインダストリアル・ロフトにインスパイアされた店舗を展開しながら、新境地を開拓しています。ブライトリングのコレクションは空、陸、海へのあこがれを追求し、ブランドの確立されたモダンレトロスタイルを貫いています。すべてのムーブメントが COSC認定クロノメーター、であることは、その卓越した品質を証明しており、ブライトリングはマニュファクチュールキャリバーを製造する数少ない独立系時計メーカーの1つです。伝統的な時計製造と最新のイノベーションが共存しているブライトリングは、長い歴史を誇りながらも同時に時代の先端を行く企業です。