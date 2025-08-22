【新発売】感動コスパ 寝れる多機能オフィスチェア ErgoSiesta(エルゴシエスタ) 8/23に予約販売開始

株式会社K&I

「良く働き、良く寝る。時代は二刀流」

リクライニング145度の快適な仮眠環境を提供します。

ベッドに横になるあの心地良さをオフィスチェアの上でも味わいたい。

一日の8時間はデスクに向かう憂鬱な時間ではなく、

オフィスチェアに座る快適な時間。

勿論このチェアは寝れるだけではありません。

十分すぎるほどの調節機能があなたの体形に合わせてフィット。

座り心地はEastForce史上No.1。

何と価格は衝撃の4万円未満。

ErgoSiesta(エルゴシエスタ) 主な機能

1分動画に全ての機能が詰まってます！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8WeDwON3_W8 ]

エルゴシエスタ ブラック \37,999税込

エエルゴシエスタ ホワイト \39,999税込

8/23に予約販売開始します↓

https://eastforce.jp/products/ergosiesta

■エルゴシエスタ 商品概要

商品名：ErgoSiesta(エルゴシエスタ)

カラーバリエーション：ブラック/ホワイト

ヘッドレスト：3Dヘッドレスト

アームレスト：720度アームレスト

ランバーサポート：12段階高さ調節可能

座面スライド：5段階調節可能

リクライニング：最大約145度、4カ所固定可能

フットレスト：収納型、2段階調節可能

ハンガー：搭載

キャスター：PUキャスター

座面高(cm)：45.5~53

耐荷重：125kg

販売価格 ブラック： \37,999税込

販売価格 ホワイト： \39,999税込

■EastForce運営会社

会社名：株式会社 K&I

所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町川端3-7-8

電話番号：0480-77-5280(#)

e-mail：info@kni-inc.com

代表者：代表取締役 折原秀治

設立日：2019年1月4日

事業内容：食品、雑貨等のインターネット通信販売、オフィスチェア/ゲーミングチェアの開発及び販売

株式会社 K&I HP：https://www.kni-inc.com/

EastForce公式HP：https://eastforce.jp/