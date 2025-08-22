日本生まれの大人気フルーツ！カフェコムサがぶどうの女王「シャインマスカットフェア」を開催

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開するカフェ業態「カフェコムサ」は、日本国内及び世界各地の産地や農園から厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提供しています。カフェコムサでは2025年8月25日（月）～9月15日（月・祝）の期間、爽やかな果汁と大粒で贅沢な甘さが特徴の大人気のフルーツ「シャインマスカットフェア」を開催します。

山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩（いろどり）」のケーキ

山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩（いろどり）」のケーキ

公式HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8295.html

ぶどうの日本一の生産量を誇る山梨県の中で、笛吹市産のシャインマスカット「ふじやまの彩」は厳しい選果基準をクリアした逸品。パリッとした食感と、濃い甘みを楽しめます。〈ベース：フロマージュブラン 価格：1,600円(税込)/1ピース〉

シャインマスカットのショートケーキ

シャインマスカットのショートケーキ 1,600円(税込)/1ピース

爽やかな香りと濃い甘み、パリッとした食感のシャインマスカットを、存分に堪能できます。〈価格：1,600円(税込)/1ピース〉

〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地や農園から厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。その日にお店でカットした新鮮なフルーツを使用し、クリームに使用する砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さや美味しさを引き立てるよう心がけています。カフェコムサのケーキは、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創り上げております。



［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

［LINE］@Cafe comme ca