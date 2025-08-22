【入場無料】DJ CMTによる5時間セット - 原宿でDEUS SOCIAL CLUB開催！

株式会社 ジャック・オブ・オール・トレーズDEUS SOCIAL CLUB DJ CMT 5Hours Set at Deus Harajuku

デウス原宿では、音楽とカルチャーが交差するDJイベント「DEUS SOCIAL CLUB（デウス・ソシアル・クラブ）」を8月31日（日）に開催します。

今回のゲストは、東京＆海外のクラブシーンで高い支持を集めるDJ・CMT。豊かなストーリー性と緻密なスキルで知られる彼が、特別に5時間のロングセットを披露します。海外ツアーを終えたばかりのCMTは、オーストラリアの陽射し、モンゴルの草原、台湾の湿度や熱気──旅先で得た感覚やエネルギーを織り交ぜ、原宿で一夜限りのサウンドジャーニーを体感させてくれることでしょう。

イベントインフォメーション

・ 名称：DEUS SOCIAL CLUB（デウス・ソシアル・クラブ）

・ 日時：8月31日（日）17:00-22:00

・ 会場：DEUS EX MACHINA HARAJUKU（デウス エクス マキナ 原宿）

・ 入場：無料（Free Entrance）

・ DJ：CMT（5時間セット）

協賛：SUNMAI

東京のダンスミュージックシーンで高く評価されるDJ・CMTが、5時間にわたるスペシャルセットを披露します。 入場は無料。

Map :https://share.google/KN1eYb3jzBLYHCDTE

ブランド紹介

ラテン語で「機械仕掛けの神」を意味するDeus Ex Machina デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生したカルチャーブランド。サーフィン、モーターサイクル、アート、音楽、ファッションが融合し、「クリエイティビティな文化を讃える」というブランド哲学のもと、世界中に熱狂的なファンを持つ。

アパレルや物販にとどまらず、カフェを併設した独自のスタイルで、その土地の文化や人を巻き込みながら「ライフスタイル」を表現。現在では世界12カ国の旗艦店より、それぞれの地域に根ざした独自のカルチャーが発信されている。