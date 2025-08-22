【8/28（木）】「オンラインで全国どこからでも」参加ができる人事図書館大見学会を開催します！

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、2025年8月28日(木)に【オンラインで全国どこからでも】人事図書館大見学会！を開催します。会社で人事職に就いている方、人事の仕事に葛藤を抱えている方や、関心のある方でしたらどなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。

開催背景と目的

2024年4月1日に東京・人形町にオープンして以来、「人事図書館」は多くの人事・HR領域に関わる方々にご利用いただき、700名以上が参加するコミュニティへと成長してまいりました。

日々SNSなどを通じて活動を発信する中で、「気になっているけれど、なかなか訪れる機会がない」「東京に行くのは難しいんだけど、オンラインでもできることはある？」といったお声を多数いただいております。

そこで、より多くの方に人事図書館の持つ温かい雰囲気、豊富な蔵書、そして「仲間と学びで、未来を拓く」というコンセプトを少しでも感じていただける機会をオンラインでご用意しました。本イベントを通して、人事図書館がどのような場所で、何ができるのか、どのような人たちが集うのかを知っていただくことを目的としています。

このイベントに参加することで得られるもの・期待できる効果

人事図書館のオンラインメンバーでできることを知る

WebサイトやSNSだけでは伝わらない、コミュニティ運営メンバーからリアルな話を聞くことができ、不安や疑問についてもクリアになります。

具体的な活用イメージが湧く

運営メンバーと直接話すことで、ご自身に合った人事図書館の活用法や、プランの違いなどを具体的に知ることができます。

人事の仲間と繋がるきっかけ

同じように人事図書館に興味を持つ参加者と交流することで、新たな人的ネットワークを築くきっかけになります。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/266_1_f472b0254ba852450763107961d7ceb3.jpg?v=202508220627 ]

当日の運営スタッフ

岡本 光敬（おかもと みつたか）/柳 成美（やなぎ なるみ）

「仲間と学びで、未来を拓く」というコンセプトにあるとおり、仲間の存在と学びの機会がみなさんの未来を拓いていくと信じています。あなたの葛藤のヒントが必ずこの人事図書館にはあります。CETという案内役を通して、メンバーや過去の先人たちの知と繋がりながら、是非一緒に未来を拓いていきましょう。

双方向にお話をしながらみなさんと一緒に楽しい時間を過ごせることを楽しみにしております◎

ぜひ一度、人事図書館を体験してみてください！

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立：2024年4月1日

公式ホームページ：https://hr-library.jp/

