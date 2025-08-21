「giftee Box(R)」2,000ポイントが当たる！ライフスタイルメディア「ハルノヒ」公式Xフォロー&リポストキャンペーンを開催
インハウスパートナーズ合同会社は、ライフスタイルメディア「ハルノヒ」（https://harunohi.jp(https://harunohi.jp/)）の公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）アカウントにて、フォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。期間中に「ハルノヒ」公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）をフォローし、対象投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で10名様に「giftee Box(R)」2,000ポイントをプレゼントいたします。
キャンペーン概要
・応募期間 2025年8月21日（木）～ 2025年9月24日（水）23:59
・賞品 「giftee Box(R)」2,000ポイント を10名様にプレゼント
・応募方法
1.「ハルノヒ」公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）をフォロー
2.キャンペーン対象の投稿をリポスト
※当選者の方にはXのDMにてご連絡いたします。
▼キャンペーンページの詳細はこちら▼
https://harunohi.jp/2508-x-follow/
※「giftee Box(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。
「ハルノヒ」について
「ハルノヒ」は、「私のままで、軽やかに暮らす。」をテーマに、前向きな毎日を応援するライフスタイルメディアです。暮らし・美容・健康を中心とした多彩なコンテンツを通じて、日々の生活をより豊かに、心地よく過ごすためのヒントをお届けしています。
『ハルノヒ』へのアクセス方法
■WEB：https://harunohi.jp(https://harunohi.jp/)
■SNS
・X(旧Twitter)：https://x.com/harunohi_jp
・Facebook：https://www.facebook.com/harunohi.jp
・Instagram：https://www.instagram.com/harunohi_media(https://www.instagram.com/harunohi_media/)
会社概要
会社名：インハウスパートナーズ合同会社
代表者：鳥居 慎太郎
設立：2022年10月26日
所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
事業内容：メディア事業、マーケティング支援事業等
コーポレートサイト：https://corp.in-hous.com(https://corp.in-hous.com/)
オウンドメディア「インハウスブログ」：https://in-hous.com(https://in-hous.com/)