「giftee Box(R)」2,000ポイントが当たる！ライフスタイルメディア「ハルノヒ」公式Xフォロー&リポストキャンペーンを開催

インハウスパートナーズ合同会社


インハウスパートナーズ合同会社は、ライフスタイルメディア「ハルノヒ」（https://harunohi.jp(https://harunohi.jp/)）の公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）アカウントにて、フォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。期間中に「ハルノヒ」公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）をフォローし、対象投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で10名様に「giftee Box(R)」2,000ポイントをプレゼントいたします。


キャンペーン概要


・応募期間　2025年8月21日（木）～ 2025年9月24日（水）23:59


・賞品　「giftee Box(R)」2,000ポイント を10名様にプレゼント


・応募方法


　1.「ハルノヒ」公式X（@harunohi_jp(https://x.com/harunohi_jp)）をフォロー


　2.キャンペーン対象の投稿をリポスト


　※当選者の方にはXのDMにてご連絡いたします。



▼キャンペーンページの詳細はこちら▼


https://harunohi.jp/2508-x-follow/

※「giftee Box(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。


「ハルノヒ」について



「ハルノヒ」は、「私のままで、軽やかに暮らす。」をテーマに、前向きな毎日を応援するライフスタイルメディアです。暮らし・美容・健康を中心とした多彩なコンテンツを通じて、日々の生活をより豊かに、心地よく過ごすためのヒントをお届けしています。





『ハルノヒ』へのアクセス方法


■WEB：https://harunohi.jp(https://harunohi.jp/)


■SNS


・X(旧Twitter)：https://x.com/harunohi_jp


・Facebook：https://www.facebook.com/harunohi.jp


・Instagram：https://www.instagram.com/harunohi_media(https://www.instagram.com/harunohi_media/)


会社概要



会社名：インハウスパートナーズ合同会社


代表者：鳥居　慎太郎


設立：2022年10月26日


所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階


事業内容：メディア事業、マーケティング支援事業等


コーポレートサイト：https://corp.in-hous.com(https://corp.in-hous.com/)


オウンドメディア「インハウスブログ」：https://in-hous.com(https://in-hous.com/)