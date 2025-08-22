8/22¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ÃÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖIBUSHIGIN¡×¤Ë¤Æ¡¢Íò»³Ä®¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¼Â»Ü
ÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤ÎÃÏ°è¾¦¼Ò¡Ö¤à¤µ¤·¤ÎÌ¤Íè¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ä¾¦ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯¡¢2022Ç¯10·î¤è¤ê¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ØIBUSHIGIN¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Íò»³Ä®¤ÈÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ä®¤Î¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¡×Í³Íè¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ª¤è¤Ó°ûÎÁ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍò»³Ä®¤ÎÄ©Àï¡Û¡Ø¤Þ¤Á¡Ù¤È¡Ø¤Ò¤È¡Ù¤ÇËÂ¤°»ç¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡£ºé¤¸Ø¤ë¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
ÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÍò»³Ä®¤È¡Ö¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö´ë¶È·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¡¢ËÜÅ¹¥Ó¥ë¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸¥¹¥Úー¥¹¡ÖM's SQUARE¡×¤Ç¤ÎPRÅ¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ï¤³¤ì¤é¤ËÏ¢¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±Ä®¤Î¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¡×¤Î¥é¥Ù¥ó¥Àー¤òºàÎÁ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢ÍÑÉÊ¡Ê¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡¦¸Ç·ÁÀÐ¸´¡Ë¤ä°ûÎÁ¡Ê¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¡Ë¤ò¡Ö¤à¤µ¤·¤ÎÌ¤Íè¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ØIBUSHIGIN¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íò»³Ä®¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ÎÎØ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î»Ù±ç¤Ë±þ¤¸¡¢¥é¥Ù¥ó¥ÀーÉÄ¤òÆ±Ä®¤Ë´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¡×¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¡¦³èÍÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë
Å¦¤ß¼è¤êÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò
ÀéÇ¯¤Î±ñ¤ÎÊâ¤ß
²Ô¤°ÇÀ¶È¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2016Ç¯¤«¤é¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¿¢ºÏ¤ò³«»Ï¡£2018Ç¯¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«²Ö´ü¤Î£¶·î¤Ë¤ÏËèÇ¯¡Ö¤é¤ó¤¶¤ó¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿ôËü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Íò»³Ä®¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤Ç¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê
¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ê¤Î¤«¡£
¶áÎÙ¤Î¡Ö²Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È³«²Ö´ü¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Ö¤ÎÈÎÇä¤äÆó¼¡²Ã¹©¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¾øÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀºÌý¤òºÎ¼è¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ²½¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ê¤É´¥Áç¤·¤¿µ¤¸õ¤äÅÚ¾í¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢½ë¤µ¡¦¾ø¤ì¤Ï¶ì¼ê¤Ê¥é¥Ù¥ó¥Àー¡£Íò»³Ä®¤Îµ¤¸õ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥Ù¥ó¥Àー
»îÎý¤ÎÏ¢Â³
2019Ç¯6·î¤ËËÜ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Åö±à¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±10·î¤Ë¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯ÅìÆüËÜÂæÉ÷¡×¤¬È¯À¸¡£´¥Áç¤ò¹¥¤à¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¡¢É÷±«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÂç¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿¢¤¨ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤êºÆÅÙ¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬ºÆ¤Ó¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2025Ç¯¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤Ï¡¢½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±ÇÀ±à¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½100Ì¾¤Î½»Ì±¤¬½êÂ°¤·¡¢¥é¥Ù¥ó¥ÀーºÏÇÝ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®Æâ¤Î³Ø¹»¡ÖÂçºÊÍò»³Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡×¤¬ÍÜËª³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤Ç¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ
Íò»³Ä®Ìò¾ì¤Î¤´Ã´Åö¼Ô
¤¤Ã¤«¤±
Íò»³Ä®¤Ë¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯10Ç¯¡£¼ºÇÔ¤ä¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»ç¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤Î¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ö
Ä®Ì±¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê»Ù±çºö¤È¤Ï¡©
»ÔÌ±ÇÀ±à¡Ö¥Þ¥¤¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íò»³Ä®¤Ç¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ÎºÏÇÝ¤ò³Ú¤·¤à½»Ì±¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Íò»³Ä®Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤â´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¼èÁÈ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¯°Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ì±¤ÎÊý¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢Íò»³Ä®¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ø
Ä®Æâ¡¦³°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Åö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¡¡¤à¤µ¤·¤ÎÌ¤Íè¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤«¤é¡ÖÀéÇ¯¤Î±ñ¡×¤Ø¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÉÄ¤ò´óÂ£¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÎØ°ìÎØ¤Î²Ö¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤òºÌ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê·Ê¿§¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÎØ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤ò²Ö¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥¿ー¥óÉÊ¾Ò²ð
Íò»³Ä®¤Î¥é¥Ù¥ó¥ÀーÀºÌý¤ÈË§¹á¾øÎ±¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
¡Ö¥Ôー¥º¥ëー¥Ä¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡×
Íò»³Ä®¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ê¥«¥óÀÐ¸´¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
ºë¶Ì¸©¿·¾¦ÉÊAWARD2024¶â¾Þ¼õ¾Þ¡ª
À½ÉÊ¤Î¤¦¤ÁÌó55%¤¬¥é¥Ù¥ó¥ÀーÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íò»³Ä®¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ê¥«¥óÀÐ¸´¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÂè2ÃÆ
¡Ö¤é¤ó¤¶¤ó¥é¥Ù¥ó¥Àー¤·¤Ã¤È¤ê¥½ー¥×¡×
¹ñÆâ¤Î¥é¥Ù¥ó¥Àー±à¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¸Ç·ÁÀÐ¸´¤ò¤Ä¤¤¤Ë³«È¯¡ª
º£Ç¯¤Î¡Ö¤é¤ó¤¶¤ó¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Þ¤Ä¤ê¡×¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¡¢Á´¿È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Íò»³Ä®¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤à¤·¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯
¡Ö¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¤Á¤ß¤ÄÈ¯¹Ú¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¡×
¼ý³Ï¤·¤¿¥é¥Ù¥ó¥Àー¤È±àÆâ¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¡Ö¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤òºàÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¡ª¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ï¡¢ÂçºÊÍò»³¡Ö¤ß¤Ä¤Ð¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Íò»³Ä®Æâ¤Ç³Ø¤ÖÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤¬ºÎ¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê¤È¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤´ÅÌ£¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¿É¤ß¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î±£¤·Ì£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤âÍò»³Ä®¤Î¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ç¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÌÌ¥é¥Ù¥ó¥Àー¤¬ºé¤¸Ø¤ëÍò»³Ä®¤ÎÉ÷·Ê¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
¡Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡Õ
https://mmp-mbkg-ibushigin.en-jine.com/projects/ranzan1967
¡Ô¥¿¥¤¥È¥ë¡Õ
¡ÚÍò»³Ä®¤ÎÄ©Àï¡Û¡Ø¤Þ¤Á¡Ù¤È¡Ø¤Ò¤È¡Ù¤ÇËÂ¤°»ç¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡£ºé¤¸Ø¤ë¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
¡ÔÊç½¸´ü´Ö¡Õ
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÔÌÜÉ¸¶â³Û¡Õ
1,000,000±ß
¡ÔÊç½¸·Á¼°¡Õ
¼Â¹Ô³ÎÌó·¿
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤à¤µ¤·¤ÎÌ¤Íè¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.mmp-mbkg.co.jp/¡Ë
Ã´Åö¡§Æ£°æ µ®Ç·¡¢Ã«¼¯ ÍÎÊ¿
Mail¡§support@mmp-mbkg.co.jp
ÅÅÏÃ¡§048-641-8150(#)¡Ê¤à¤µ¤·¤ÎÌ¤Íè¥Ñー¥È¥Êー¥ºÂåÉ½ Ê¿Æü9»þ～17»þ¡Ë
Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»×¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£