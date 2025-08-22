【生産計画DXはじめるなら最適ワークス】『第9回 ものづくり岡崎フェア2025』に出展します

株式会社スカイディスク

国内製造業のDXを支援するスカイディスク（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年8月27日（水）～28日（木）岡崎中央総合公園 総合体育館にて開催される『第9回 ものづくり岡崎フェア2025』に出展いたします。

2025フェアのテーマは、『ＥＮＪＯＹものづくり！ ＥＮＪＯＹイノベーション！』

出展企業の優れた技術や製品の展示をはじめ、ものづくり企業の将来に向けたイノベーション創出に関する内容等を広く紹介します。

新規取引・販路開拓、製品・技術のＰＲおよび新事業創出の機会になるよう産学官の連携のもと開催し、岡崎を中心とした当地域の「ものづくり企業」の持続的な発展を目指します。

第9回 ものづくり岡崎フェア2025

会期 : 2025年8月27日（水）～28日（木）

時間 : 10:00～17:00 ※28日は16:00まで

会場 : 岡崎中央総合公園 総合体育館

主催 : 岡崎商工会議所・岡崎市・岡崎ものづくり推進協議会

詳細 : https://www.okamono.com/fair2025.php

最適ワークス ブース番号 : K-27

出展製品：AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に200社以上のお客様と約500件のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/