海外のSNS発トレンド “チャンキーニット”ブランケットが上陸！ふわもこデザインのハンドメイドケット『moket』発表

タンスのゲン株式会社職人の手で丁寧に編み込まれた、極太毛糸仕立てのチャンキーニットブランケット『moket（モケット）』

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、極太毛糸を手編みで仕上げたチャンキーニットブランケット『moket（モケット）』を発売することをお知らせいたします。

◇“チャンキーニットブランケット”とは？

チャンキーニットとは、太めの糸でざっくりと編み込まれた厚手のニットを指します。ボリューム感のある見た目とふんわり柔らかな風合いが特徴で、温もりを感じさせる存在感のあるデザインが魅力です。これまでセーターやカーディガンなどのファッションアイテムとして人気を集めてきましたが、近年ではその独特な質感がインテリアにも取り入れられ、需要が高まっています。当社ではこの魅力を活かし、新たにブランケットとして展開いたしました。

以下、商品の詳細をご紹介いたします。

◇ふんわり＆あたたかな手編みデザイン“チャンキ-ニットブランケット”

もこもこ＆ふわふわで立体感のある手編みブランケット手編みならではの立体感とやわらかさ

本製品は直径25mmの極太糸を使用しており、職人が一つひとつ丁寧に手編みで仕上げています。ふんわりとしたシェニール糸を採用しており、肌に触れたときの柔らかさともこもこ感のかわいらしさを両立しました。大きめの編み目がつくる立体感はインテリアとしても映え、ソファやベッドの上に置くだけでお部屋のワンポイントとなります。また、保温性にも優れているため、秋冬のリビングや寝室で大活躍するアイテムです。

◇使わないときは“クッション”に早変わり

置くだけで空間をおしゃれに演出しまうだけで“見せるクッション”に変わる収納ケース付きベッド空間を彩るクッションとしても活躍

ブランケットを使用しないときは付属のケースに収納でき、クッションとしてお使いいただけます。収納ケースはブランケットに合わせたカラー展開でお部屋に自然に溶け込むデザインになっています。ファスナー式で出し入れがしやすく、ベッドで本やスマホを見る際の背もたれクッションとしても活躍します。

◇洗えて安心、低ホルムアルデヒドなど安全基準もクリア！

洗濯機で丸洗い可能

ご家庭の洗濯機でお手入れができるため、汚れが気になった場合でも洗うことができ、清潔を保てます。加えて、厚生労働省の基準を大きく下回る低ホルムアルデヒドの検査結果をクリアし、小さなお子様や敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。さらに、国際的な繊維製品の安全基準「エコテックス(R)スタンダード100」や染料安全試験を実施しており、より安心してお使いいただけます。

◇暮らしに合わせて選べる4色×4サイズ展開

ラテべージュミルクアイボリー

カラーは【ラテベージュ】、【ミルクアイボリー】、【スモーキーピンク】、【アッシュグレー】の4色展開。落ち着いた色味からかわいらしいカラーまで揃っており、幅広いインテリアスタイルにマッチします。サイズはハーフからダブルまでの4種類となっており、ソファ掛けやベッド用など使用シーンに合わせてお選びいただけます。

◇販売情報

今回発売開始した「moket」はタンスのゲンヤフーショッピング店やタンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店にて取り扱いを開始しております。価格や納期などの詳細は商品ページをご参照ください。

■「moket」販売ページ

<ヤフーショッピング店>

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/91600003.html

＜本店サイト＞

https://www.tansu-gen.jp/collections/moket/products/91600001

＜楽天市場店＞

https://item.rakuten.co.jp/tansu/91600001/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/324_1_b294dc133b5b7b8ff9064b2f08dd91c0.jpg?v=202508220556 ]