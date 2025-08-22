「モチベーションクラウド エンゲージメント」が売上金額シェア9年連続第1位を獲得！

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170 以下当社）の「モチベーションクラウド エンゲージメント」は、株式会社アイ・ティ・アール（以下ITR）が発行する市場調査レポート「ITR Market View：ワークプレイス最適化市場2025」の、従業員エンゲージメント市場のベンダー別売上金額およびシェアにおいて、9年連続で第1位（2017～2025年度予測）を獲得したことをお知らせいたします。

ITR Market Viewについて

※ レポートの集計期間が今年から変更されています。

「ITR Market View」は、企業向けソフトウェア分野を中心に、ITRの担当アナリストがベンダー企業を直接訪問して収集した情報と、ITRが継続的に行っているテクノロジ・リサーチ、ベンダー選定、および技術評価で蓄積された情報とを総合的に評価した、既存の市場データとは一線を画した精度の高いレポートです。

モチベーションクラウド エンゲージメントについて

この度、従業員エンゲージメント市場のベンダー別売上金額およびシェア9年連続で第1位（2017～2025年度予測）を獲得した「モチベーションクラウド エンゲージメント」は、延べ13,130社554万人以上という国内最大級のデータベースをもとに組織状態を診断し、従業員エンゲージメント向上を支援するクラウドサービスです。

▶サービスサイトはこちら(https://www.motivation-cloud.com/function/engagement-survey)

当社は創業以来、企業経営において最も重要なのは「従業員エンゲージメントの向上である」という一貫した考えを軸に、多くの企業の組織変革をご支援してまいりました。組織状態を診断するだけでなく、採用・育成・制度・風土のワンストップでのコンサルティングも含めて、真の「エンゲージメント向上」を幅広くご支援してきた実績をご評価いただいています。

今後の展望

ITRが発行する市場調査レポート「ITR Market View：ワークプレイス最適化市場2025」によると、従業員エンゲージメント市場の2024年度売上金額は前年度比121.7%となり、市場規模は150億円を突破しました。労働力人口の減少が加速度的に進行する中、当社では今後も従業員エンゲージメントをはじめとした人的資本経営に関する注目度は一層高まっていくと捉えています。

当社は、従業員エンゲージメントの向上を実現する「モチベーションクラウド エンゲージメント」に加え、組織風土の活性化を促す 「モチベーションクラウド シェアリング」、人材力の向上を支援する「モチベーションクラウド ロールディベロップメント」、さらに2024年8月に業務提携契約を締結した株式会社FCEが提供している「RPA Robo-Pat DX」「FCEプロンプトゲート」等のDX支援サービス、2025年8月に完全子会社化したUnipos株式会社が提供している「ピアボーナス(R)Unipos」など、幅広い変革のクラウドサービスを有しています。

今後はさらなる成長加速に向け、「モチベーションクラウド エンゲージメント」の導入数拡大に注力するとともに、 変革サービスにおいては自社開発に加え、M&Aや事業提携を通じたサービスの拡大に注力していくことで、日本の人的資本経営の推進を加速させてまいります。

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション