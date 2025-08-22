生分解性キレート剤市場の需要、開発、メーカーシェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年8月に、生分解性キレート剤市場：製品タイプ別（クエン酸、APCA（アミノポリカルボン酸塩）、有機リン酸塩、グルコン酸ナトリウム、その他）、用途別（パルプ・製紙、水処理、農薬、ヘルスケア、食品・飲料、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年 という調査報告書を発表した。この報告書は、生分解性キレート剤市場の予測評価を提供している。報告書は、生分解性キレート剤市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
生分解性キレート剤市場概要
生分解性キレート剤は、金属イオンを溶液から結合・除去するために設計された環境に優しい化学化合物であり、長期的な環境への悪影響を引き起こさない。EDTAのような従来型キレート剤が自然界に残留するのとは異なり、生分解性の代替品は無害な物質へと自然に分解される。これらは洗剤、洗浄製品、水処理、農業、食品加工、製薬などの産業で広く利用されている。生分解性キレート剤は洗浄効率を高め、製剤を安定化し、土壌中の栄養素利用可能性を向上させると同時に、生態系への影響を最小化する。環境意識の高まりや持続可能性規制の強化が、生分解性キレート剤をより安全で環境に優しい解決策として、産業用途と消費者用途の双方での導入を促進している。
Surveyreportsの専門家による市場調査の分析によれば、生分解性キレート剤市場規模は2025年において60億米ドルを生み出していた。さらに、市場規模は2035年末までに100億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、生分解性キレート剤市場は年平均成長率（CAGR）約5％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な生分解性キレート剤市場分析によれば、生分解性キレート剤の市場規模拡大は、パーソナルケア製品における需要増加、廃水処理への注力強化、産業用洗浄ソリューションにおける役割拡大、環境規制の強化、持続可能な製品に対する消費者意識の高まりによって促進されるとされている。生分解性キレート剤市場における主要企業には、PCBL Chemical Limited傘下のAquapharm Chemical Pvt. Ltd.、Archer Daniels Midland Company、Ascend Performance Materials Operations LL、Ava Chemicals Private Limited、BASF SE、Biesterfeld AG、CD Bioparticles Inc.、Dow Chemical Company、Hebei Think-Do Chemicals Co., Ltd、Humintech GmbH、IngreCore BVなどが含まれている。
また、生分解性キレート剤市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国の詳細な分析が含まれている。我々の調査報告書は、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 各国における生分解性キレート剤市場の市場規模、成長分析、および主要プレーヤー評価である。
● グローバル生分解性キレート剤市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）について、各国（日本を含む）ベースの需要および機会分析を2033年まで実施するものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
また、生分解性キレート剤市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国の詳細な分析が含まれている。我々の調査報告書は、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細分析も提供している。
