力率制御（PFC）市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月に「力率制御（PFC）市場：タイプ別（アクティブ、パッシブ、ダイナミック）、用途別（住宅、産業、商業）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は力率制御（PFC）市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題および脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
力率制御（PFC）市場概要
力率制御（PFC）は、電気システムにおいて、実効電力と皮相電力の比率である力率を改善することで電力使用効率を最適化する技術である。力率が低い場合、エネルギー損失の増加、電気料金の上昇、電力インフラへの負荷増大を招く。電源装置、コンバータ、産業機器などで広く使用されるPFC回路は、電圧と電流の位相差を補正するものであり、コンデンサやインダクタを用いるパッシブ型と、電子制御装置を用いるアクティブ型が存在する。効果的なPFCは高調波歪みを低減し、機器性能を向上させ、電力コストを削減し、電力会社の規制遵守を確保する役割を果たす。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、力率制御（PFC）市場の規模は2025年に25億米ドルを生み出していた。さらに、2035年末までに市場収益は40億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、力率制御（PFC）市場は約6%の年平均成長率（CAGR）で拡大する見通しである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038091
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327921&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な力率制御（PFC）市場分析によれば、力率制御（PFC）市場の規模拡大は、産業エネルギー需要の増大、再生可能エネルギー源の統合、エネルギー効率需要の高まり、厳格な政府規制、データセンターおよびITインフラからの需要増加といった要因によってもたらされると考えられる。力率制御（PFC）市場における主要な企業としては、Eggtronic、Controllix Inc.、Ortea SpA、LIFASA、Enerlux Power s.r.l.、L&T、Crompton Greaves、Rockwell Automation、Delta Electronics、Emerson Electricが挙げられる。
また、本力率制御（PFC）市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 力率制御（PFC）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界力率制御（PFC）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、国別分析（日本を含む））である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
力率制御（PFC）市場セグメンテーション
● 種類別:
?o アクティブ、パッシブ、ダイナミック
● 用途別:
?o 住宅、産業、商業
● 地域別:
?o 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/power-factor-control-pfc-market/1038091
力率制御（PFC）市場概要
力率制御（PFC）は、電気システムにおいて、実効電力と皮相電力の比率である力率を改善することで電力使用効率を最適化する技術である。力率が低い場合、エネルギー損失の増加、電気料金の上昇、電力インフラへの負荷増大を招く。電源装置、コンバータ、産業機器などで広く使用されるPFC回路は、電圧と電流の位相差を補正するものであり、コンデンサやインダクタを用いるパッシブ型と、電子制御装置を用いるアクティブ型が存在する。効果的なPFCは高調波歪みを低減し、機器性能を向上させ、電力コストを削減し、電力会社の規制遵守を確保する役割を果たす。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、力率制御（PFC）市場の規模は2025年に25億米ドルを生み出していた。さらに、2035年末までに市場収益は40億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、力率制御（PFC）市場は約6%の年平均成長率（CAGR）で拡大する見通しである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038091
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327921&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な力率制御（PFC）市場分析によれば、力率制御（PFC）市場の規模拡大は、産業エネルギー需要の増大、再生可能エネルギー源の統合、エネルギー効率需要の高まり、厳格な政府規制、データセンターおよびITインフラからの需要増加といった要因によってもたらされると考えられる。力率制御（PFC）市場における主要な企業としては、Eggtronic、Controllix Inc.、Ortea SpA、LIFASA、Enerlux Power s.r.l.、L&T、Crompton Greaves、Rockwell Automation、Delta Electronics、Emerson Electricが挙げられる。
また、本力率制御（PFC）市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 力率制御（PFC）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界力率制御（PFC）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、国別分析（日本を含む））である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
力率制御（PFC）市場セグメンテーション
● 種類別:
?o アクティブ、パッシブ、ダイナミック
● 用途別:
?o 住宅、産業、商業
● 地域別:
?o 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/power-factor-control-pfc-market/1038091