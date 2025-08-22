MINISFORUM、「Back to School セール」を8月21日より開催！最大31％OFF＆豪華プレゼント
2025年8月21日（木）から9月1日（月）までの期間、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて「BACK TO SCHOOL セール」を開催いたします。学生やビジネスユーザーに最適なAI対応ミニPCや人気の高性能モデルを特別価格でご提供いたします。
キャンペーンページ：https://bit.ly/41O26bW
■ 注目モデル
AI X1 Pro （64GB+1TB）
通常価格 \207,990 → セール特価 \158,390（24%OFF）
M1 Pro-285H （64GB+2TB）
通常価格 \209,990 → セール特価 \162,990（22%OFF）
UM890 Pro （64GB+1TB）
通常価格 \157,980 → セール特価 \121,390（23%OFF）
MS-A2 （ベアボーンキット）
通常価格 \167,990 → セール特価 \129,390（23%OFF）
さらに、最新モデルのN5 PROや大人気のUM750L SLIMなど、多くの商品が割引中です。お見逃しなく！
■ SNSシェアイベント
期間中（8月21日～9月1日）、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）で商品をご購入いただいた方を対象に、SNSまたはブログで「#MyMinisforum」を付けて製品体験をシェアすると、参加者全員にMINISFORUMマグカップをプレゼント。さらに優秀作品にはゲーミングPC HX100G（64GB+1TB）を進呈いたします。
応募は専用フォームからスクリーンショットまたはリンクを送信。結果は9月4日に公式Xアカウント（@Minisforum_JP）で発表し、賞品を発送いたします。
詳細・応募方法はキャンペーンページをご確認ください。
■ MINISFORUMについて
MINISFORUM は、世界中のユーザーに革新的で高性能なミニパソコンを提供するブランドです。今回の「BACK TO SCHOOL セール」を通じて、より多くのユーザーに快適なパソコン使用体験を提供したいと考えています。
■ イベント詳細はこちら： https://bit.ly/41O26bW
