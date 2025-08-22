サイバーステップのECサイト『サイバーステップ公式ショップ』本日2025年8月22日（金）公開！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、同社が開発・運営しているゲームやノベルゲームブランド「ラビットフット」のゲームタイトルのオリジナルグッズなどを販売するECサイト『サイバーステップ公式ショップ』を本日2025年8月22日公開しました。



また、同日2025年8月22日（金）より『サイバーステップ公式ショップ』にて、「めろんぱーかー」主演のノベルゲーム『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』の予約販売も開始いたしました。

本日2025年8月22日（金）『サイバーステップ公式ショップ』開設！

サイバーステップ公式ショップ :https://cyberstep.base.shop

サイバーステップのECサイト『サイバーステップ公式ショップ』を本日2025年8月22日（金）に開設しました。

『サイバーステップ公式ショップ』では、サイバーステップが開発・運営する『コズミックブレイク』などのオンラインゲームのグッズや、アナログゲーム『Cosmic Card Game』の販売などをおこないます。

加えて、推しが登場するノベルゲームブランド「ラビットフット」のゲーム「アルティメットジャンボジェット殺人事件」や「なつめ繚乱 -ハイスペ脳筋妖狐の恋愛奇譚-」などのパッケージも販売しています。

今後もサイバーステップ公式ショップでしかご購入いただけない、新作オリジナルグッズが随時入荷されていきますので、どうぞご期待ください！

【ECサイト情報】

ショップ名 ：サイバーステップ公式ショップ

ショップURL ：https://cyberstep.base.shop

『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』本日より予約開始！

本日2025年8月22日（金）より、NintendoSwitchのパッケージおよびゲームを含む限定グッズ入りパッケージ、加えてゲーム内の画像を使用したオリジナルグッズの予約販売を『サイバーステップ公式ショップ』にて開始しました。

取扱商品と購入特典は以下の通りとなっています。取り扱い商品の詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト :https://meropaka-novel.cyberstep.com◆ NintendoSwitchパッケージ

デジタル特典が同封されているNintendo Switchパッケージです。

◆ 限定グッズ入りボックス

Nintendo Switch版のパッケージに加え、オリジナルグッズとデジタル特典が同封された豪華ボックスです。

◆ ゲームオリジナルグッズ

ゲーム内で使用している画像を用いた限定グッズをサイバーステップ公式ショップにて予約販売します。本グッズは、ゲームパッケージ、ボックスと同様に発売日に到着します。

◯購入特典

【サイバーステップ公式ショップ限定】3,000円の購入ごとにノベルティをプレゼントします。

「めろんぱーかー」主演のノベルゲーム 『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』

歌い手グループ「めろんぱーかー」が本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲーム作品です。

◆ゲーム概要

タイトル ：めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～

ジャンル ：ビジュアルノベル

発売日 ：2025年11月27日（木）

対応プラットフォーム ：Windows(R)（Steam） / Nintendo Switch(TM) / iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト ：https://meropaka-novel.cyberstep.com

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)Meropaka