Androidスマホから電話帳が消えた！連絡先を復元する方法についてご紹介
Tenorshare Co., Ltd.は、8月22日（金）、Androidスマホデータ復元ソフト「UltData for Android」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、文字の誤りを修正しました。
● UltData for Androidデータ復元ソフトを無料体験：https://x.gd/Uv2M9
「Androidスマホを開いたら、いつもの電話帳が忽然と消えていた！」そんなゾッとするような経験、ありませんか？
大切な連絡先がすべて消えてしまうと、仕事やプライベートに大きな支障をきたしますよね。しかし、ご安心ください。多くの場合、消えた電話帳のデータは復元可能です。この記事では、Androidの電話帳が消えてしまった原因と、具体的な復元方法を分かりやすく解説します。
関連記事：Androidスマホで電話帳が消えた？その復元方法をご紹介【6選】→https://x.gd/YYCpe
Part1．なぜAndroid電話帳が消えるのか？主な原因
Android電話帳のデータが消えるのには、いくつかの原因が考えられます。
●Googleアカウントの同期エラー：アカウントの同期がオフになっていると、連絡先が表示されないことがあります。
●システムアップデートや不具合：Androidのアップデートや一時的なバグで、電話帳が非表示になる場合があります。
●誤操作による削除：誤ってデータを削除してしまった、非表示設定にしてしまった、などが挙げられます。
●アプリやウイルスの影響：サードパーティ製アプリやウイルスによってデータが消えることもあります。
Part2．消えたAndroid電話帳を復元する方法
まずは落ち着いて、以下の手順を一つずつ試してみましょう。
方法1. Googleアカウントの同期から消したAndroid連絡先を復元
多くのAndroidユーザーは、電話帳をGoogleアカウントと同期しています。データが消えたように見えても、同期設定がオフになっているだけかもしれません。
手順：
1.スマホの「設定」を開きます。
2.「アカウント」または「パスワードとアカウント」をタップします。
3.ご自身のGoogleアカウントを選択します。
4.「アカウントの同期」または「同期設定」を確認し、「連絡先」がオンになっているか確認します。
もしオフになっていたら、オンにして手動で同期を試みましょう。
方法2. Google連絡先から消したAndroid電話帳を復元
Google連絡先（Google Contacts）には、過去に同期された連絡先のバックアップが保存されています。ウェブブラウザからアクセスすることで、消去してしまったデータを元に戻せる可能性があります。
手順：
1.パソコンや他のデバイスでGoogle Chromeなどのブラウザを開き、Google連絡先（https://contacts.google.com/）にアクセスします。
2.電話帳を同期していたGoogleアカウントでログインします。
3.左側メニューの「ゴミ箱」を確認します。ここに、最近削除した連絡先があるかもしれません。
4.「設定」（歯車のアイコン）から「変更を元に戻す」を選択すると、過去の状態に戻すことができます。10分前、1時間前、1週間前など、復元したい期間を選択して「元に戻す」をタップしてください。
方法3. SDカードやSIMカードを確認して削除したAndroid連絡先を復元
古い電話帳のデータがSDカードやSIMカードに保存されている場合があります。
手順：
1.電話帳アプリを開きます。
2.メニュー（三本線のアイコンなど）から「設定」を探します。
