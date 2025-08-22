アイユニバース、【期間限定】fifth 木村CEOの経営戦略を学習したAIを公開。

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容業界における経営支援の一環として、fifthグループCEO 木村允人氏の戦略・ノウハウを学習したAIチャットモデルを開発。2025年8月19日より、当社の美容室経営支援プラットフォーム「i Producer（アイプロデューサー）」の導入サロン向けに提供を開始。

■木村氏の戦略・実績を学習したAI

AIには、fifthがこれまで提供してきた下記の情報を学習：

- HPB（ホットペッパービューティ）活用戦略- SNSマーケティングの運用ノウハウ- セミナー動画や資料に含まれる実践的データ- fifth公式InstagramやLPの構成・接客フレーズ

AIはそれらをベースに、まるで木村氏本人のように美容室オーナーやスタッフの質問に答え、アドバイスを提供できる形に仕上がっています。

■オンラインチャットでの学び → 様々な学びの場へと連携

AIは単なるチャット体験にとどまらず、ユーザーの関心に応じて：

- fifthが運営するオンラインサロン・コンサル- Instagramなどの各LP媒体- オフラインセミナー

など、多様なサービス導線とも連動可能です。これにより「もっと知りたい」に応える導線を整えています。

■対象：美容室経営者やアイプロ導入店舗

今回のAIチャットは、アイユニバースが提供する「i-Producer（アイプロ）」導入サロンを中心に展開され、美容室経営のリアルな課題に即した対話が可能です。経営戦略からSNS施策まで、最適化されたアドバイスをAIが提供します。

■今後の展望

Eye Universeは今後も、美容業界の知識・戦略・成功体験をAIとして再構築し、全国の現場で「学びの民主化」と「支援の自動化」を進めてまいります。

木村氏AIを皮切りに、他のカリスマ経営者・専門家の知見を構造化し、再現できるリーダーシップとして業界に届ける取り組みを加速させてまいります。

■株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/